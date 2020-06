A nindzsák hazájában

Először adtak egyetemi diplomát nindzsa szakon Japánban

Micuhasi Genicsi a mesterképzésen két éven át tanulta a harcművészeteket és a feudális árnyharcosokhoz kapcsolódó más hagyományokat a Japán középső részén lévő Mie Egyetemen, abban a régióban, amelyet a nindzsák hazájának tartanak.

Történelmi dokumentumokat tanulmányozott, hogy a nindzsa életmódot is elsajátítsa.



"Olvastam, hogy a nindzsák délelőttönként a földeken dolgoztak, délután a harcművészetet gyakorolták"- mondta el az AFP-nek a férfi, aki ezért zöldségeket termesztett és szorgalmasan dolgozott küzdősporttechnikáján, miközben az egyetemen tanult.



"Úgy gondoltam, így élhetem át, milyen az igazi nindzsa"- magyarázta.



Noha a feudális kor harcosait lopakodó, titokzatos, feketébe öltözött gyilkosokként ismerik, "átfogó túlélési ismereteik" is voltak.



Micuhasi kitanulta a kungfut és a sorindzsi kempo nevű japán harcművészetet. Saját dódzsójában, vagyis harcművészeti edzőtermében tanít nindzsa technikákat, eközben vezeti fogadóját is.



A Mie Egyetemen 2017-ben alapították a világ első nindzsatudományi központját, a képzést a következő évben indították.



"Évente nagyjából hárman iratkoznak be, azt hiszem, van rá kereslet. Sokan érdeklődnek külföldről is, de egyet el kell mondanom: a kurzuson a nindzsa életet tanulmányozzuk, nem nindzsává képzünk"- mondta Jamada Judzsi, a japán történelem professzora.