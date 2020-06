Ukrajna

Az ukrán kormány 754 millió hrivnyát különített el az árvíz sújtotta régióknak

Az ukrán kormány csütörtöki ülésén 754 millió hrivnyát (mintegy 9 milliárd forint) különített el a nyugati országrészben lévő árvíz sújtotta megyék számára a károk felszámolására - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál. Ukrajna külképviseletein keresztül az Európai Unióhoz és a NATO-hoz fordult segítségért.



A kabinet támogatta Ihor Petrasenko gazdaságfejlesztési miniszter javaslatát, amelyben indítványozta, hogy az áradások által leginkább sújtott Ivano-Frankivszk megye számára 480 millió hrivnyát (csaknem 5,7 milliárd forint) különítsenek el. Kárpátalja és Csernyivci számára egyaránt 30 millió hrivnyát (354 millió forint), Lviv megyének pedig 10 millió hrivnyát (118 millió forint) javasolt a tárcavezető), amit a kormány úgyszintén elfogadott.



Az állami vízügynökség számára 92 millió hrivnyát (1 milliár 86 millió forint), az állami erdőgazdálkodásnak pedig 30 millió hrivnyát (354 millió forint) különítettek el.



Arszen Avakov belügyminiszter javaslatára ezen felül még 82 millió hrivnyát (970 millió forint) a belügy alá tartozó szervek, a katasztrófavédelem és a nemzeti gárda számára különítettek el.



Denisz Smihal miniszterelnök a kormányülésen közölte, hogy az időjárás-előrejelzések biztatók, és az árhullámok, amelyek a hegyvidéki területeken okoztak eddig súlyos károkat a Kárpátokban, mostanra sík vidékekre értek. Szavai szerint a Dnyeszter folyó és mellékvizeinek árhulláma lassan elhagyja Ukrajnát Moldova irányába.



Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön közleményben tudatta: Ukrajna külképviseletein keresztül az Európai Unióhoz és a NATO-hoz fordult segítségért. A Jevropejszka Pravda hírportál a közleményből idézve kiemelte: az ukrán külügyminisztérium számít arra, hogy Ukrajna partnerei támogatják az ukrán kormány erőfeszítéseit, amelyeket az ország állampolgárai életének és testi épségének megóvása, a létfontosságú infrastruktúra megmentése, valamint a természeti katasztrófának a gazdaságra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak a mérséklése érdekében tesz.



Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat csütörtök délelőtti jelentése szerint, amelyből az UNIAN ukrán hírügynökség idézett, eddig a nyugati országrészben 285 települést öntött el a heves esőzések okozta árvíz. A hirtelen leesett nagy mennyiségű csapadék következtében több patak, folyó, köztük a Tisza vízszintje is jelentősen megemelkedett, a víz több helyütt kilépett a mederből. A legsúlyosabb helyzet Ivano-Frankivszk megyében alakult ki - ahol hárman életüket is vesztették az ítéletidő következtében és 234 település került víz alá -, továbbá Lviv, Csernyivci, Kárpátalja és Ternopil megyékben. Az öt érintett megyében tízezer házat árasztott el a víz, 117 kilométer út vált járhatatlanná és 64 híd semmisült meg. Ezen felül 500 kilométernyi útszakaszon és 135 hídban keletkeztek károk.