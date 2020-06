Koronavírus

Koszovóban lemondták vagy elhalasztották a nyári fesztiválokat

A balkáni államban szerdáról csütörtökre 2268-ról 2363-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában két halálos áldozata volt a Covid-19 betegségnek, amelybe eddig 40-en haltak bele.



Szerbiában egy nap alatt 13 092-ről 13 235-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Szerdán nem volt halálos áldozata a betegségnek, így az elhunytak száma 263 maradt. A pénzügyminiszter közölte, hogy a mikro-, kis- és közepes vállalkozások egymilliárd eurónyi kedvezményes hitelt igényeltek a koronavírus-járvány kezelése érdekében. Áprilisban a kormány kétmilliárd euró értékű kedvezményes hitelt hagyott jóvá számukra. A gazdaságsegítő intézkedésekre összesen 5,1 milliárd eurót szánt a kormány.



Észak-Macedóniában egy nap alatt 5311-ről 5445-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Egy nap alatt nyolcan haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel 259-re nőtt a halálos áldozatok száma. Az egészségügyi miniszter szerint a közvetlen kapcsolatok és az átfertőződés sokkal nagyobb veszéllyel jár, mint a határnyitás, ezért támogatta a kormánynak azt a döntését, hogy péntektől nyissák meg az ország összes szárazföldi átkelőjét.



Bosznia-Hercegovinában az utóbbi 24 órában 3588-ról 3676-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában két ember halt bele a betegségbe, így a halottak száma 173. A Világbank jelentése szerint a kormányok segítsége nélkül a Nyugat-Balkánon mintegy 400 ezren süllyedhetnek teljes szegénységbe, ami azt is jelenti, hogy a gazdasági válság Bosznia-Hercegovinában is majdnem százezer embert érint igen súlyosan.



Montenegróban csütörtökre 383-ról 389-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az Adria-parti országban két hónapja nem volt halálos áldozata a vírusnak, a járvány ideje alatt kilencen haltak bele a betegségbe. A kormány közzétett egy térképet, amelyen követhető, honnan hurcolták be a vírust az országba. Eszerint jelenleg 59 fertőzött van, közülük 45-en Szerbiában fertőződtek meg, közülük is 14-en egy több ezer néző előtt lejátszott focimeccsen vettek részt Belgrádban.