Trump: a szövetségi kormány kész segítséget nyújtani a rend helyreállításához Seattle-ben

A szövetségi kormányzat kész segítséget nyújtani a rend helyreállításához Seattle-ben - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök kedden délelőtt újságíróknak a Fehér Ház kertjében, mielőtt Arizonába indult.



Az elnök ismételten kijelentette: "a Seattle belvárosában az erőszakos tüntetők által létrehozott, úgynevezett "rendőrmentes övezetben" nem rendőri erőszak ellen tüntetők vannak, hanem anarchisták."



Újságírói kérdésre válaszolva Trump közölte: hamarosan elnöki rendeletet ad ki az amerikai történelmi emlékművek és szobrok védelméről. Kedden reggel a Twitteren már bejelentette, hogy felhatalmazta a szövetségi kormányt annak azonnali őrizetbe vételére, aki emlékművet, szobrot vagy bármilyen szövetségi tulajdont tönkre tesz vagy megrongál.



Az északnyugati Washington államban fekvő Seattle városában közben a hatóságok arra készülnek, hogy felszámolják a "rendőrmentes övezetet", amelyet létrehozói a Capitol Hill Szervezett Tüntetés (angol mozaikszóval: CHOP) övezetnek neveztek el.



Jenny Durkan, a város demokrata párti polgármestere hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az övezetben tapasztalt erőszak "egyre nehezebbé" teszi az ott élők életét. A polgármester azt követően nyilatkouzott, hogy a hét végén az övezetben egy 19 éves fiatal férfit agyonlőttek, két embert pedig fegyverrel megsebesítettek. A sebesültek egyike, egy 33 éves férfi még kedden is válságos állapotban volt. A polgármester egyébként hétfőn először ítélte el a CHOP-övezetben dúló erőszakot, amit a Twitteren "elfogadhatatlannak" nevezett.



Carmen Best, a város afroamerikai rendőrfőnöknője szerint az övezetben több nemi erőszakot, fosztogatást és vandalizmust követtek el.