Támadás

Súlyos sebesülés árán mentette meg fiát a medvétől egy apa Olaszországban

Az 59 éves Fabio Misseroni jobb bokája sérült meg súlyosan, 28 éves fia néhány karcolással megúszta a támadást.



"A medve hirtelen ugrott ki az erdőből, gyors volt, mint a villám" - mesélte a férfi, aki hentes a közeli Cles településen. Fiával sétáltak a hegyen, amikor Christianra rátámadt a medve, a lábát kapta el, a földre rántotta. Az apa ekkor közbelépett, megpróbálta leválasztani a ragadozót a fiáról.



"Megharapta a lábamat, majd a karomat, aztán a másik oldalon a kezemet. Ezután csodával határos módon továbbállt. Mindkettőnkkel végezhetett volna" - folytatta.



Mindez néhány pillanat alatt ment végbe. A két férfi az 1500 méter magasan fekvő területet tekintette meg Fontana Maora környékén. Mindketten szenvedélyes vadászok, akik újabb portyájukat készítették elő a környéken, amelyet egyébként jól ismertek. Mindenre számítottak, csak medvetámadásra nem.



Sikerült eljutniuk Verdéig, ahol az autójukat hagyták, innen Clesbe mentek, a kórházba, ahol az apának meg kellett operálni a bokáját.



A tartomány erdészeti hatósága azt gyanítja, nőstény medvéről van szó, amely meg akarta védeni bocsait. Monte Peller környékén gyakran járnak medvék, de még sosem támadtak emberre.



A baleset miatt kiújultak a viták arról, hogy mennyire veszélyes a lakosságra a tartományban élő mintegy nyolcvan medve. Tavaly a különösen élénk természetű, M49 azonosítójú példányt befogták és egy gondozóhelyre szállították Castellerbe, ahol villanypásztor őrizte a területet, mégis megszökött. A hatóságok ekkor engedélyt adtak kilövésére is. Egy évig kószált szabadon, míg újra be nem fogták és egy problémás esetekre szakosodott helyre vitték.



Másfél hónapja Calliano faluban azt vették észre, hogy egy fiatal medve épp felmászik egy erkélyre, a jelenetet többen videóra is vették.