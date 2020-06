Térdre - üvöltötték a rendőrnek, aki nyugodtan és türelemmel tűrte a megaláztatást - videó

A közösségi oldalakon sokan elismerésüket fejezték ki az iránt a rendőrtiszt iránt, aki tüntetők egy kisebb csoportjának nyomása ellenére nem térdelt le, hanem nyugalommal, kitartóan bírta az ocsmánykodást, a gúnyolódást, a gyűlölködést, ami körülötte zajlott.



A rendőrt körülállták, arcpajzsa alá füstöt fújtak, leköpték, az arcába mutattak a középső ujjukkal, szidalmazták, pocskondiázták, még egy vörös lézerfény is megjelent a homlokán, de nem bírták megtörni, nem ereszkedett térdre csak azért, mert a tömeg ezt akarta látni.



Nyugodt volt és csendben maradt, csupán egy dologra figyelt, hogy a munkáját végezze, amiért kirendelték, és senkinek ne essen baja.



Nem tudni, pontosan hol készült a felvétel, de a videón látni az egyenruhán a Sacramento Police feliratot.



Világszerte egyre több helyen tüntetnek George Floyd és Rayshard Brooks halála miatt, és egyre több helyen vandálkodnak, erőszakoskodnak és fosztogatnak erre hivatkozva.

Respect to this officer, who in the face of hostile pressure and vile taunting, does not get on his knees to appease the baying leftist mob.



Get off your knees!pic.twitter.com/GFEVIGBuJZ