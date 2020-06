Koronavírus

Franciaországban az óvodákban megszűnnek, az iskolákban enyhülnek a távolságtartás szabályai

Franciaországban az óvodákban hétfőtől megszűnnek a koronavírus-járvány miatt kötelezővé tett távolságtartás szabályai annak érdekében, hogy minden gyerek visszatérhessen az intézményekbe - jelentette be szerdán Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter.



A 6 és 10 év közötti általános iskolásoknak továbbra is tartaniuk kell egymás között a legalább egyméteres távolságot, de a tárcavezető elismerte, hogy egyes helyeken kevesebb mint egyméteres lesz a távolság a tanulók között.



A 11 évesek és az annál idősebb tanulók számára, amennyiben nem betartható az egyméteres távolság, kötelező lesz a maszkviselés a tantermekben.



Jóllehet a legfrissebb tanulmányok szerint a gyerekek kevéssé számítanak fertőzőnek, a fiatalok esetében megoszlanak a szakértői vélemények, ezért a középiskolásoknak továbbra is kötelező a legalább egyméteres távolságtartás zárt térben és a szabadtérben is.



A tanároknak többet nem kötelező az órák alatt maszkot viselni, amennyiben tartják a legalább egyméteres távolságot a tanulóktól.



Az általános karantén május 11-i feloldása óta nagyon szigorú előírások voltak érvényben az oktatási intézményekben, egyszerre csak 15 tanuló tartózkodhatott egy tanteremben, ezért a gyerekeknek és a tanulóknak mostanig nem volt kötelező bejárni az iskolákba, távoktatásban is folytathatták a tanévet.



Az oktatási intézmények teljes körű újranyitása és az iskolába járás ismételt kötelezővé tétele a kormány reményei szerint jelentősen hozzájárulhat az ország gazdaságának újraindulásához, miután mostantól a szülők is könnyebben térhetnek vissza a munkahelyeikre. Az oktatási minisztérium ugyanakkor nem szankcionálja azokat a szülőket, akik nem engedik még iskolába a gyerekeiket.



A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő vasárnap este jelentette be, hogy mostantól Franciaország egész területe a vírus terjedése szempontjából a kevésbé veszélyeztetett, zöld színnel jelölt övezetbe tartozik, ami a munkának a korábbiaknál is jelentősebb felvételét jelentheti a fővárosi régióban is, ezért a 14 év alattiaknak június 22-től ismét kötelező lesz iskolába járni.



Franciaország a koronavírus-járvány egyik fő európai gócpontja volt: kedd estig több mint 29 500-an vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben, de az elmúlt héten harminc alá csökkent a napi halálozások száma. Kórházban még tízezer beteget ápolnak, közülük 820-an szorulnak lélegeztetőgépre.