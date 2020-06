Koronavírus

Moszkvában kedden megnyitnak a nyári teraszok

Lelassult a Covid-19 terjedése Moszkvában az önizoláció és a digitális forgalmi engedélyek rendszerének megszüntetése ellenére is, ami lehetőséget teremt a korlátozások további enyhítésére, így az éttermek és kávézók nyári teraszának keddi megnyitására - közölte blogjában hétfőn Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.



A március végén bevezetett korlátozó intézkedések fokozatos feloldásának következő fázisában kedden megnyitják kapuikat az előzetesen bejelentkező látogatók előtt a múzeumok és a kiállítások, valamint a könyvtárak is. A fogorvosok újrakezdhetik a nem sürgősségi kezeléseket. Megnyitnak a kölcsönzők, az ingatlanközvető, reklám-, tanácsadói és egyéb szolgáltatói irodák.



Látogathatóvá válnak a sportrendezvények is, egyelőre a tribünök befogadóképességének 10 százalékáig.



Szobjanyin ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a Covid-19-járvány nem szűnt meg, ezért továbbra is be kell tartani az emberek között a biztonsági távolságot, és nyilvános helyeken továbbra is viselni kell a szájmaszkot és a védőkesztyűt, valamint kerülni kell a tömeget és a szükségtelen kapcsolatokat. Rámutatott, hogy a moszkvai kórházakban ápolt Covid-19-fertőzöttek száma 13 százalékkal csökkent, de még mindig eléri a 8 és fél ezret.



A polgármester szerint június első hetéhez képest múlt hétre a kórházba szállított betegek száma napi átlagban 22 százalékkal, 753-ról 587-re csökkent. A tartalékágyak száma a kórházakban 8800, az ideiglenes kórházakban további 15 ezer.



A járványhelyzet kedvező alakulása esetén Moszkvában június 23-ától ismét látogathatók lesznek az edzőtermek és az uszodák, újra indulnak a kirándulóhajók, és megnyitnak az óvodák. Ettől a naptól kezdve lehet majd a gyerekeket a játszótérre kivinni, a köztéri padokra leülni, valamint az éttermek és a kávézók belső helyiségeiben is fogyasztani.



Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő hétfőn - Szobjanyin korábbi megnyilvánulásaival összhangban - azt javasolta az oroszoknak, hogy ne a helyszínen, hanem a televízióban kövessék majd figyelemmel a nácizmus felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából tartandó katonai parádét. Mint mondta, a Kreml "abszolút megértéssel" viszonyul ahhoz, hogy több orosz régió egészségbiztonsági megfontolásból a helyi díszszemlék elhalasztása mellett döntöttek.



Mihail Murasko egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a járványhelyzetet Dagesztánban is sikerült stabilizálni. A köztársaságba az egészségügyi, a védelmi és a katasztrófavédelmi tárca jelentős erőket és eszközöket csoportosított át.



Oroszországban az elmúlt napon 8246-tal 537 210-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma a vasárnap közölt hivatalos adatok szerint. Ez 1,6 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 34,3 százaléka tünetmentes. Az aktív esetek száma 3614-gyel 245 580-ra nőtt. A halálozások száma 143-mal 7091-re, a gyógyulásoké pedig 4489-cel 284 539-re emelkedett.

Moszkvában a diagnosztizált fertőzések száma 1359-cel 207 264-re, a halottaké 53-mal 3334-re, a gyógyultaké pedig 1549-cel 123 240-re nőtt.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 15,1 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 208 900 laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 316 683 embert tartanak megfigyelés alatt.