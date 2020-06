Koronavírus

Ukrajnában ismét rekordot döntött a fertőzöttek napi növekménye

Az elmúlt napokhoz hasonlóan továbbra is gyorsuló ütemet mutat a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában. Szombatra, egy nap alatt az eddigi legtöbb, 753 új esetet regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte 30 506-ot - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból.



Az elhunytak száma 10-zel, 880-ra emelkedett, miközben eddig 13 976-an gyógyultak meg, közülük előző napra 409-en.



A legtöbb új fertőzöttet, 132-t ismét a nyugati országrészben lévő Lviv megyében regisztrálták, a második legtöbbet, 77-et pedig Kárpátalján. Lviv megye jelenleg a harmadik legfertőzöttebb területe az országnak, de az első helyen változatlanul a romániai határnál fekvő Csernyivci áll 3869 azonosított fertőzöttel. Szorosan követi őt Kijev 3838 regisztrált esettel. A fővárosban előző nap 72 új fertőzéses esetet jegyeztek fel. Az elhunytak számát tekintve Csernyivci megyében eddig 164-en, Lviv megyében 92-en, Kijevben pedig 87-en haltak bele a betegségbe.



Kárpátalja megyében eddig 1583 fertőzöttet azonosítottak, közülük 39-en hunytak el, és 682-en gyógyultak meg.



Ukrajnában már harmadik egymást követő napon jegyeztek fel 680-nál több új fertőzéses esetet, míg korábban a napi növekmény 300 és 500 közötti volt.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szombati tájékoztatóján kijelentette, hogy a fertőzés terjedése elsősorban azért gyorsult fel, mert az emberek nem tartják be a karanténszabályokat. Ugyanakkor azt is hozzáfűzte, hogy növekszik azok száma, akik koronavírus-gyanúval fordulnak az egészségügyi intézményekhez. Elmondta, hogy az elmúlt napban 18 247 tesztet végeztek el az országban, ebből 10 896 PCR-tesztet és 7351 antitestszűrést.



A kormány közben rendeletet adott ki, amelyben a járványhelyzet miatt visszavonta az engedélyt arra, hogy a középiskolákban a jövő héten próbavizsgateszteken vehessenek részt a diákok.