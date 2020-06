Diplomácia

Amerikai különmegbízott: nyitva áll a lehetőség Irán előtt, hogy tárgyaljon a nukleáris programjáról

Washington eddig is készen állt a tárgyalásokra Teheránnal az atomprogramjáról, de az egyeztetések eddig, közvetítők révén, csak foglyok szabadon bocsátására korlátozódtak. 2020.06.07 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyitva áll a lehetőség Irán előtt, hogy tárgyaljon a nukleáris programjáról az Egyesült Államokkal - jelentette ki Brian Hook, az amerikai külügyminisztérium iráni különmegbízottja Washingtonban akkreditált külföldi újságíróknak tartott sajtóértekezletén pénteken.



Hook leszögezte: Washington eddig is készen állt a tárgyalásokra Teheránnal az atomprogramjáról, de az egyeztetések eddig, közvetítők révén, csak foglyok szabadon bocsátására korlátozódtak.



A diplomata kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök évek óta készen áll diplomáciai egyezetetésekre, e politika jegyében találkozott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel háromszor is. Kifejtette: Washington szeretné, ha diplomáciai erőfeszítéseire diplomáciai válasz érkezne Teheránból. Hozzáfűzte azonban, hogy az amerikai kormányzat továbbra is él a "kemény szankciós politikával" annak érdekében, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a teheráni vezetést.



Hook egyúttal sürgette Iránt, hogy bocsásson szabadon további három, Teheránban fogva tartott férfit.



A különmegbízott egy nappal azt követően beszélt diplomáciáról és tárgyalások lehetőségéről, hogy elhagyta Teheránt Michael White volt tengerészgyalogos. Az amerikai férfit 2018 júliusában tartóztatták le az iráni fővárosban, és 2019 márciusában tízévi börtönbüntetésre ítélték, mert - a vád szerint - inzultálta Irán legfőbb vallási vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot, továbbá személyes fényképeket osztott meg a közösségi médiában. White március közepén orvosi és humanitárius okokból elhagyhatta a börtönt, hírek szerint enyhe tünetekkel járó koronavírus-fertőzésben szenved. Ám Iránt nem hagyhatta el, a teheráni svájci nagykövetségen kellett tartózkodnia.



Iránban Svájc nagykövetsége látja el az Egyesült Államok képviseletét, mivel Teherán és Washington között az iráni iszlám forradalom győzelme óta nincs diplomáciai kapcsolat.



Donald Trump még csütörtökön a Twitteren Svájcnak megköszönte a közvetítést, Teheránnak pedig White hazaengedését. A mikroblogban úgy fogalmazott: "köszönöm, Irán, ez azt mutatja, hogy lehetséges egy megállapodás".



Dzsavád Zárif, iráni külügyminiszter pénteken a Twitteren elvetette Trump felvetését a lehetséges megállapodásról. "Nekünk már volt egy egyezményünk, amikor ön hivatalba került. Irán és a többi résztvevő soha nem állt fel a tárgyalóasztaltól" - írta az iráni diplomácia vezetője, utalva arra, hogy 2018 tavaszán az amerikai kormány egyoldalúan felmondta az Iránnal 2015-ben kötött többhatalmi atomalkut. Záríf leszögezte: Washingtonnak kell tudnia, "mikor akarja kijavítani a hibáját".