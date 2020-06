Koronavírus

Robotkutya kínálgatja a kézfertőtlenítőt egy bangkoki bevásárlóközpontban - videó

A vásárlók egy része szerint K9 "aranyos", akadnak azonban olyanok is, akiket nem győzött meg a négylábú robot csontvázszerű dizájnja. 2020.06.05 08:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Robotkutya biztatja kézfertőtlenítésre egy bangkoki bevásárlóközpont látogatóit.



A K9 nevet viselő négylábú robot izgatott kölyökkutyaként ugrál oda a vásárlókhoz, akik a hátán elhelyezett kézfertőtlenítő géllel bedörzsölhetik kezüket.



Eközben egy kevésbé rendhagyó robot, ROC megméri az elé állók testhőmérsékletét, a LISA nevű, ember alakú robot pedig képernyőjén információkat szolgáltat. Mindhárom robot 5G technológia segítségével működik.



A vásárlók egy része szerint K9 "aranyos", akadnak azonban olyanok is, akiket nem győzött meg a négylábú robot csontvázszerű dizájnja.



Thaiföldön június 30-ig rendkívüli állapot van érvényben a koronavírus-járvány miatt, a rendelkezés értelmében az országban tilos bármilyen nyilvános gyülekezés, éjszaka kijárási tilalom van. A kereskedelmi egységek, éttermek fokozatosan kinyithatnak, de be kell tartani a közösségi távolságtartás szabályait.



Thaiföldön a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma napról napra csökken a rendkívüli állapot március 26-i bevezetése óta. A délkelet-ázsiai országból eddig összesen 3101 fertőzöttet jelentettek, beleértve 58 halálesetet is.