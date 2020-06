Spanyolország

Újabb bűncselekményért ítélték el a hírhedt pamplonai szexuális bűnözőket

Újabb bűncselekményért ítélt el a spanyol bíróság csütörtökön négy szexuális bűnözőt, akik "A falka" néven váltak hírhedtté, miután 2016-ban csoportosan megerőszakoltak egy fiatal lányt Pamplonában.

A négy férfit ezúttal szexuális visszaélésben és megfélemlítésben találták bűnösnek. Két év 10 hónap, illetve 4 év 6 hónap közötti börtönbüntetést kaptak, valamint kártérítés megfizetésére kötelezték őket.



A córdobai elsőfokú bíróság szerint az elkövetők négy évvel ezelőtt, az akkor 21 éves áldozattal az andalúziai Torrecampo település májusi szabadéri ünnepségén találkoztak, és felajánlották neki, hogy hazafuvarozzák a 20 kilométerre található Pozoblancóba, ahol egyikük csendőrként teljesített szolgálatot.



Az alkoholtól bódult lányt szexuálisan zaklatták az autóban. Egyikük orális szexre próbálta kényszeríteni, majd miután ellenállt, megverte és otthagyta az út szélén.



A történtek egy részéről videófelvétel készült, amelyet többekkel megosztott az egyik férfi. A perdöntő mobiltelefonos videóra a rendőrség akkor bukkant rá, amikor a Pamplonában két hónappal később elkövetett nemi erőszak ügyében nyomozott a társaság után.



A négy férfi és egy ötödik társuk jelenleg 9 és 15 év közötti börtönbüntetését tölti, amelyet a legfelsőbb bíróság szabott ki a Spanyolországban óriási botrányt kavart ügyben.



A bikafuttatásokról híres San Fermín-ünnepségek ideje alatt, a hajnali órákban erőszakolták meg akkor 18 éves áldozatukat egy lakóház alagsorában. Fényképeket és videofelvételeket készítettek a bűncselekményről, amelyeket "A falka" névre keresztelt csoportban osztottak meg egy mobiltelefonos csevegőalkalmazáson keresztül, és ott kérkedtek a történtekkel.



A csoportot két évvel ezelőtt első és másodfokon is felmentették a nemi erőszak vádja alól, és az enyhébb súlyú szexuális visszaélés bűncselekményében találták őket bűnösnek.



Az ítélet közfelháborodást keltett, országszerte emberek ezrei vonultak utcára, hogy tiltakozzanak a döntés ellen. Az áldozat fellebbezett, a legfelsőbb bíróság pedig bizonyítottnak találta a szexuális agressziót.



A per hatására a spanyol kormány kidolgozta, és idén márciusban első olvasatban elfogadta a "szexuális szabadságot garantáló törvény" tervezetét, amelyben nemi erőszaknak minősítenek minden, egyértelmű beleegyezés nélküli nemi aktust.



A törvényjavaslatot igazságügyi véleményezés után visszaküldik a kormánynak, amely újra megtárgyalja, és várhatóan ezt követően benyújtja a parlamentnek. A tervezet elfogadása maga után vonná a büntető törvénykönyv reformját is.