Amerikai tüntetések

Halottkém: George Floyd koronavírusos volt

A június 3-án kiadott teljes boncolási jegyzőkönyv szerint 46 éves George Floyd, aki a múlt héten a minneapolisi rendőrség őrizetbe vételekor meghalt, miután egy tiszt több mint 8 percig térdelt a nyakán, koronavírusos volt - áll a Hennepin megyei orvosi vizsgálatban.



Andrew Baker főorvos 20 oldalas jelentése, amelyet Floyd családjának az engedélyével adtak ki, azt is megállapította, hogy Floyd tünetmentes volt, tüdeje egészségesnek tűnt, bár a szívénél az artériákban szűkület volt.



Az is kiderült, hogy a kétgyermekes apa nemrégiben metamfetamint használt, fentanil hatása alatt állt, és szívproblémái voltak a halála idején is. De ezeket nem sorolták be a halál okaihoz. Azt is leírták, hogy a fentanilmérgezés szívelégtelenséget és rohamot is okoz. Az anyag szerint (amely itt letölthető angol nyelven) Floyd halálát a letartóztatása során alkalmazott eljárás okozta, többek között a nyaki nyomás is, ezért gyilkosságnak minősítették az esetet.