Koronavírus

Romániában másfélszeresére ugrott az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma

A napi jelentésekben május közepe óta nem volt ilyen magas, az utóbbi tíz napban pedig már egyszer sem érte el a 200-at az új esetek száma. A stratégiai kommunikációs törzs csütörtöki közleményében emiatt arra figyelmeztette Románia lakosságát, hogy a fertőzésveszély csökkentése érdekében továbbra is szigorúan be kell tartani az egészségügyi óvintézkedéseket: a védőmaszkok és kesztyűk viselését a zárt terekben, továbbá a távolságtartást és a gyakori kézfertőtlenítést.



Romániában eddig 19 907 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust, a járvány eddig belföldön 1299 emberéletet követelt, külföldön pedig 114 Covid-19-ben szenvedő román állampolgár vesztette életét.



A gyógyultak aránya elérte a 70 százalékot. Az országban április 29-én tetőzött a járvány több mint 7700 nyilvántartott aktív esettel. A fertőzöttek száma szerdáig 4600 alá csökkent, a csütörtöki jelentésben szereplő új esetek miatt ismét megközelítette a 4700-at.



Romániában május 15-én veszélyhelyzet váltotta fel az addigi rendkívüli állapotot, és enyhítették a koronavírus-járvány miatt hozott kijárási korlátozásokat. A bukaresti kormány múlt héten tovább lazított a kijárási és gyülekezési korlátozásokon. Június elsejétől kezdődően a távolságtartási előírások betartása mellett egyebek mellett engedélyezték a kerthelyiségek működését, a legfeljebb ötszáz néző számára tartott szabadtéri előadásokat, és nézők jelenléte nélkül újraindulhattak a sportmérkőzések is.



A román hatóságok június 15-étől a nagy bevásárlóközpontok megnyitására készülnek, az intézkedés bevezetését azonban elhalaszthatják, ha a fertőzöttek számának növekedése tartósnak bizonyul.