Koronavírus

Az osztrák kormány 300 millió eurós csomaggal támogatja a tömegközlekedést

Az osztrák kormány 300 millió eurós segélycsomaggal támogatja a tömegközlekedést - jelentette be Leonore Gewessler környezetvédelmi miniszter és Gernot Blümel pénzügyminiszter pénteken Bécsben egy sajtótájékoztatón.



Eddig ez a legjelentősebb tömegközlekedésre szánt befektetés - mondta Gewessler. Hozzátette: a csomag a gazdaság újraindításával kapcsolatos intézkedések része, a pénzt elsősorban az infrastruktúra kiépítésére, valamint a szolgáltatások bővítésére fordítják.



A csomagból 150 millió eurót költenek az infrastruktúra, mindenekelőtt a vidéki vasútvonalak fejlesztésére, további 150-et pedig a szolgáltatások korszerűsítésére. Ez nemcsak az életminőséget javítja, hanem az adott régiót az eddiginél hatékonyabban kapcsolja be az ország vérkeringésébe, a turisztikai célpontok pedig környezetbarát módon válnak megközelíthetőbbé - szögezte le a környezetvédelmi miniszter.



Arról is beszélt, hogy további 250 millió euró jut az elkövetkező két évben a meglévő vasútvonalak átépítésére és újak létesítésére, a vasútak modernizálása pedig újabb munkahelyeket teremt Ausztriában - tette hozzá. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a megbízások 80 százalékát osztrák kis- és középvállalkozások kapják. Aláhúzta, hogy a csomag segítségével egyben 53 ezer álláshelyet sikerül megmenteni, illetve létesíteni.



Andreas Matthä, az osztrák vasúttársaság (ÖBB) elnöke hangsúlyozta, hogy a vasútvonalak kiépítésével jelentősen megkönnyítik az ingázok helyzetét, és várhatóan Ausztria-szerte többen vállalkoznak madj arra, hogy a lakhelyüktől távolabb helyezkedjenek el. Azzal pedig, hogy a turisztikai látványosságok egy része környezetbarát módon, vonattal megközelíthetőbbé válik, turisták újabb csoportjait sikerülhet megnyerni - tette hozzá.



Gernot Blümel pénzügyminiszter a Ryanair leányvállalataként működő Laudamotion légitársaság helyzetéről azt mondta: minden vállalkozás kérheti az állam segítségét, ha megfelel a feltételeknek. Ausztria második legnagyobb légitársasága, a Laudamotion május 29-én bezárja bécsi telephelyét, miután a szakszervezet nem írta alá a jelentősen csökkentett munkabérekről szóló új kollektív szerződést. A légitársaság kivonulásával 300 álláshely szűnik meg.



A Lufthansa leányvállalataként működő Austrian Arlines osztrák légitársaság talpra állításáról ugyanakkor több hete folynak a tárgyalások.