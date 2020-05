Koronavírus-járvány

Katonák dolgoznak a postán Ausztriában - videó

A Bécshez közeli Hagenbrunn városkában található postai szortírozó összes alkalmazottját, mintegy háromszáz embert küldtek karanténba, miután kiderült, hogy a munkatársak közül hetvenkilencen megfertőződtek koronavírussal.



Az osztrák honvédség hétvégén fertőtlenítette a teljes területet.



"Az épületek fertőtlenítése az egyik fő feladatunk. Egyedül a nagysága jelent kihívást, az nem számít, hogy milyen jellegű épületről van szó. Hétfő reggeltől újra beindult a szortírozó csarnok működése, és a várva-várt csomagok is eljutnak címzettjeikhez" – mondta a honvédségi egység parancsnoka, Jürgen Schlechter.



A postai üzem működtetését teljes egészében átvette a honvédség 280 katonája. Ők felelnek a válogatásért és a kiszállításokért is. A rendkívüli munkamenet várhatóan egészen május végéig fennmarad.



Közben Ausztria vasárnaptól Olaszország és Szlovénia kivételével, minden határszakaszon, így a magyar átkelőkön is enyhítette az ellenőrzéseket. Ez azt jelenti, hogy már nem mindenkit szűrnek, ezentúl véletlenszerűen választják ki azokat az utasokat, akiket a rendőrség, illetve az egészségügyi hivatal szakemberei ellenőriznek majd.