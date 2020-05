Lezuhant a kanadai légierő gépe, az egyik pilóta életét vesztette

Lezuhant a kanadai légierő Snowbird nevű légiakrobata kötelékének egyik repülőgépe vasárnap a kanadai Brit Kolumbiában.



A védelmi minisztérium megerősítette, hogy az egyik pilóta életét vesztette a balesetben, társa könnyebb sérüléseket szenvedett.



A szerencsétlenség nem sokkal a felszállás után, a kamloopsi bázisnál történt, lakott területen. Miután a gép magasra emelkedett, átfordult, majd a földnek csapódott. Az egyik pilóta sikeresen katapultált. Az első hírek még arról szóltak, hogy súlyos sérülésekkel szállították kórházba, később viszont azt közölte a kanadai légierő, hogy csak könnyebb sérülései vannak a pilótának. Twitter-oldalukon együttérzésükről biztosították az elhunyt pilóta családját és barátait.



A Snowbird légiakroabata kötelék látványos bemutatókat szokott tartani, épp most is egy országjárásra indultak, hogy kifejezzék hálájukat a kanadaiaknak a koronavírus-járvány elleni küzdelmemben.



A CNN azt írja, a légierő és a hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a balesetet. Nem sokkal később Justin Trudeau kanadai miniszterelnök is sajnálatát fejezte ki a baleset miatt Twitter-oldalán.



Tavaly októberben a kötelék egy másik repülőgépe is lezuhant egy georgiai bemutatón, az Egyesült Államokban. A pilótának akkor sikerült katapultálnia, és kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

The RCAF has suffered another tragic loss of a dedicated member of the RCAF team. We are deeply saddened and grieve alongside Jenn's family and friends. Our thoughts are also with the loved ones of Captain MacDougall. We hope for a swift recovery from his injuries. - Comd RCAF pic.twitter.com/8U41bdVqcU