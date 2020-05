Nukleáris

Rekordösszeget költöttek tavaly atomfegyverekre a nagyhatalmak

A globális nukleáris fegyverkezési kiadások mintegy fele az Egyesült Államokhoz köthető, ahogy a növekedés túlnyomó része is. 2020.05.14 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nukleáris nagyhatalmak tavaly rekordösszeget, 73 milliárd dollárt (24 000 milliárd forintot) költöttek atomarzenáljukra, csaknem tíz százalékkal többet, mint 2018-ban - derül ki az atomfegyverek betiltásáért küzdő ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) nemzetközi civil kezdeményezés szerdán Genfben közzétett jelentéséből.



A 2017-ben Nobel-békedíjjal kitüntetett kezdeményezés szerint a globális nukleáris fegyverkezési kiadások mintegy fele az Egyesült Államokhoz köthető, ahogy a növekedés túlnyomó része is. Az amerikai költségvetés, amelynek külön fejezete a nukleáris fegyverek és hordozóeszközök fejlesztése, tavaly 5,8 milliárd dollárral, 35,4 milliárd dollárra gyarapodott.



Kína, Nagy-Britannia, Oroszország, Franciaország és India hasonló kiadásai jóval szerényebb mértékben növekedtek. Izrael és Észak-Korea esetében a becsült kiadások a korábbihoz azonos szinten maradtak. Izraelről széles körben feltételezik, hogy rendelkezik saját nukleáris fegyverarzenállal. A zsidó állam ugyanakkor politikai okokból nem erősíti meg ennek létét.



A nukleáris hatalmak közül egyedül Pakisztán költött kevesebbet 2019-ben atomfegyvereire az ICAN szerint, amely megállapításait nyilvánosan hozzáférhető adatokra és a védelmi költségvetésekre alapozza.



"A számadatok nem tartalmazzák a nukleáris kísérletek és gyártási folyamatok masszív humanitárius költségeit és a környezetre tett károkat" - hívta fel a figyelmet Alicia Sanders-Zakre, a dokumentum egyik szerzője.



Az ICAN az atomfegyverek betiltásáról szóló 2017-es egyezmény megvalósulása mellett kampányol. Az egyezményt eddig 81 ország írta alá, de nincs közöttük egy nukleáris hatalom sem, pedig ezek teljes arzenálja a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) legfrissebb becslései szerint mintegy 14 ezer atomfegyvert tesz ki.