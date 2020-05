Észak-Korea

20 nap után megjelent a nyilvánosság előtt Kim Dzsongun

Észak-Korea hírügynöksége azt jelentette, hogy Kim Dzsongun, a kommunista ország vezetője megjelent nyilvánosan május elsején egy műtrágyagyár felavatásán. A ceremóniáról fotók jelentek meg az állampárt - a Koreai Munkapárt - Rodong Szinmun című lapjában.



Un a fotók tanúsága szerint maga vágta át az avatási szalagot, a munkások lelkesen üdvözölték és elkísérte a ceremóniára húga, Kim Jo Dzsong is. A CNN azt írta ugyanakkor, hogy nem tudja független forrásból megerősíteni a kép hitelességét.



Az eseménynek az ad jelentőséget, hogy az észak-koreai vezető egészségi állapotának válságosra fordulásáról, mi több, haláláról találgató hírek keltek szárnyra az utóbbi két hétben a világban, mivel az észak-koreai vezető nem jelent meg az április 15-i ünnepségen, nagyapjának, a népi Korea alapítójának születésnapi évfordulóján. Feltételezések szerint szívműtéten eshetett át, majd állapota válságosra fordult.



Egy Észak-Koreából dezertált, Dél-Koreában parlamenti mandátumot szerzett képviselő, Ji Seong-ho már azt állította, hogy 99 százalékoos valószínűséggel múlt hétvégén meghalt Kim Dzsongun, és várakozása szerint a halálhírt ezen a hétvégén be is fogják jelenteni.



Ezek után következett az a - szintén nagyrészt feltevésen alapuló - magyarázat, miszerint csupán a koronavírus-járvány miatt nem mutatkozott emberek között, nehogy elkapja a kórt, és a ragály elől vidékra húzódott vissza egy luxusnyaralóba.



Kim Dzsongun április 11-e, azaz húsz nap után jelent meg május elsején nyilvánosan emberek között.