Koronavírus

Továbbra is gyors ütemben terjed a fertőzés Ukrajnában

Ukrajnában egy nap alatt az igazolt fertőzöttek száma 343 új esettel 5449-re, a betegségben elhunytak száma nyolccal 141-re nőtt. 2020.04.19 12:11 MTI

Az új fertőzöttek száma ugyanakkor 101-gyel kevesebb volt az előző napihoz képest - közölte vasárnap az egészségügyi minisztérium.



A betegségből eddig 347-en gyógyultak fel. A két legfertőzöttebb terület továbbra is a délnyugat-ukrajnai Csernyivci megye 889, és a főváros, Kijev 801 regisztrált esettel. Kárpátalja megyéből eddig - a tárca adatai szerint - 182 Covid-19 beteget jelentettek.



Vitalij Klicsko főpolgármester vasárnap arról számolt be, hogy Kijevben egy nap alatt 31 új beteget regisztráltak, köztük 4 egészségügyi dolgozót, valamint egy újabb haláleset történt.



A határőrszolgálat közölte, hogy Kárpátalján újabb három határőrnél igazolták a koronavírus-fertőzöttséget, velük együtt már hétnél a megyében. Országosan jelenleg mintegy 150 határőr van karanténban vagy önkéntes elszigeteltségben amiatt, hogy kontaktusba kerültek utóbb igazolt fertőzöttekkel.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy mostanra már csaknem ezer egészségügyi dolgozó betegedett meg, számuk aznapra elérte a 978-at.



Az ukrán közegészségügyi központ statisztikája szerint Ukrajnában az 50 évnél idősebbek körében a Covid-19-ben elhunytak halálozási aránya 5,1 százalékos. A Facebookon közzétett beszámoló szerint az elhunytak 74 százaléka szenvedett szív- és érrendszeri vagy cukorbetegségben, daganatos, vese-, illetve tüdőbetegségekben, néhány embernek pedig egyszerre többféle betegsége is volt.



Közben az Állami Foglalkoztatási Központ lakossági ügyekkel foglalkozó osztályvezetője közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökséggel, hogy a március 12-én bevezetett országos karantén idején már harmadával nőtt Ukrajnában a bejelentett munkanélküliek száma, elérve a 400 ezer főt.