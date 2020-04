Koronavírus

Törökországban még mindig magas, 4000 feletti értékkel nőtt az újonnan igazolt fertőzöttek száma

Törökországban pénteken immár tizedik napja, hogy 4000 feletti értékkel, 4353-mal nőtt az új típusú koronavírus-járvány igazolt fertőzöttjeinek a száma, amely így 78 546-ra emelkedett - derült ki a török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján közölt adatokból.



Törökország e tekintetben megközelítette Iránt, a közel-keleti térség első gócpontját, ahol jelenleg 79 494 fertőzöttet tartanak nyilván.



A kis-ázsiai országban az esetszám napi növekedésének a mértéke múlt szombaton érte el az eddigi csúcspontját, akkor 5138 volt, azóta pedig 5000 alá mérséklődött.



Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter pénteken arról is beszámolt, hogy az utóbbi 24 órában ismét rekordmértékben, 126-tal nőtt a vírus okozta elhalálozások száma, és elérte az 1769-et. Eddig a legmagasabb érték a csütörtöki 125 volt.



A tárcavezető által megosztott táblázatból egyúttal az is kiderült, hogy a gyógyultnak minősítettek száma szintén az eddigi legmagasabb értékkel, 1542-vel 8631-re emelkedett.



Koca mikroblog-bejegyzésében azt írta, hogy a fertőzöttek közül pillanatnyilag 1845 ember fekszik az intenzív osztályokon, kilenccel kevesebben, mint előző nap. Gépi lélegeztetésre 1014 beteg szorul, ami pedig 26-tal alacsonyabb a csütörtöki értéknél.



A 83 millió lakosú Törökország állampolgárainak átlagéletkora a török statisztikai hivatal 2020. februári adati szerint 32,4 év.



A hatóságok a kórokozó hivatalos, március 11-ei megjelenése óta több mint 518 ezer vírustesztet végeztek el, ebből pénteken 40 427-et.



A nap folyamán Fuat Oktay török alelnök bejelentette: a korábbi hazaszállításokhoz hasonlóan megkezdték újabb 25 ezer török állampolgár repatriálását, hogy a világjárvány ellenére ők is családjaik körében, otthon tölthessék a jövő pénteken induló muszlim böjti hónapot, a ramadánt. Oktay ugyancsak a Twitter-fiókján arra mutatott rá, hogy a "nagyszabású művelet" 59 országra terjed ki, ám részleteket nem árult el, köztük a megvalósítás körülményeiről sem.



A török hatóságok a járvány megfékezése érdekében múlt hétvégén kétnapos kijárási tilalmat léptettek életbe többtucat nagyvárosban, például Isztambulban és Ankarában, de a rendelkezés az előttünk álló hétvégén is érvényben lesz. Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn jelezte, hogy ha szükségesnek látják, a következő hétvégéken is fenntartják az intézkedést, amely körülbelül 63 millió 640 ezer embert érint.



A lépés azt az országos szintű kijárási korlátozást szigorította tovább, amellyel a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket kötelezték otthon maradásra, valamint a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokat.

Törökországban jelenleg az emberek többsége hétköznapokon munkába jár, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot, ám a hatóságok a közösségi életet már szinte teljesen beszűkítették. Leállították továbbá a repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést, a buszos utazásokat hatósági engedélyhez kötötték, a legnagyobb városokat pedig teljesen lezárták a személyforgalom előtt.