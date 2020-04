Koronavírus

Mike Pompeo ismét a vírussal kapcsolatos információk megosztására szólította fel Kínát

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter ismét a koronavírussal kapcsolatos információk megosztására szólította fel Kínát egy pénteki televíziós interjúban.



"Meg kell értenünk, hogy mi is történt" - mondta az amerikai diplomácia vezetője pénteken a Fox televíziónak. Majd hozzátette: a Trump-kormányzat "még mindig próbálkozik" Kína meggyőzésével, hogy engedjen be tudósokat a vuhani virológiai laboratóriumba. Leszögezte: "egyre inkább úgy hisszük, hogy a vírus a vuhani laboratóriumból szabadult ki hanyagság miatt".



Mike Pompeo kifejtette: az amerikai kormányzat azt kéri Pekingtől, hogy "viselkedjék a nemzetközi normáknak megfelelően". Szerinte ugyanis a járvány kirobbanása éppen arra példa, hogy az információk visszatartásával Kína nem tett eleget a nemzetközi normáknak. Kína az egész világ előtt eltitkolta a Covid-19-re vonatkozó információkat - fogalmazott Pompeo.



Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: "ennek az önkényuralmi rezsimnek megvolt az információja, megvoltak az adatai, s ma már egyértelmű, hogy a Kínai Kommunista Párt és az Egészségügyi Világszervezet ezt az információt nem hozta a nemzetközi közösség tudomására. És ennek az eredménye, hogy ma világjárvány van".



Pompeo fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy "tudományos és járványügyi kérdésről" van szó. "Meg kell értenünk, hogy mi és hogyan történt, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban csökkenthessük az amerikaiakra leselkedő kockázatokat és visszaállíthassuk a normális kerékvágásba a világ gazdaságát" - fogalmazott. Ezt "nagyon fontos" kérdésnek nevezte.



Ez volt a harmadik alkalom a héten, hogy az amerikai külügyminiszter Kína esetleges felelősségét hangoztatta a világjárvány kitörésében. Több republikánus politikus is ezt vetette fel.



Pénteken Tom Cotton, Arkansas állam republikánus szenátora és Dan Crenshaw texasi republikánus képviselő törvényjavaslatot nyújtott be, amely azt javasolja: tegyék lehetővé amerikai állampolgároknak, hogy az új típusú koronavírus fertőzései és a Covid-19 betegség, továbbá a járvány miatti gazdasági károk miatt pert indíthassanak Kína ellen.