Koronavírus

Szlovénia túl lehet a járvány csúcspontján, Horvátország nem enyhít a korlátozásokon

Szlovén járványügyi szakemberek szerint az ország túl van a járvány csúcspontján, ugyanakkor továbbra is az idősotthonokban a legrosszabb a helyzet. 2020.04.16 17:17 MTI

Szlovéniában 112 szeretetotthon működik, 90-ben nincs jelen a vírus, azokban az idősotthonokban azonban, ahova eljutott a fertőzés, több százra tehető a Covid-19 megbetegedések száma a bent lakó idősek és a személyzet körében. A halálos áldozatok háromnegyede is az idősotthonok lakói közül került ki.



Szlovéniában a kormány csütörtökön vitatja meg az első olyan csomagot, amely a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések enyhítését tartalmazza, és amennyiben elfogadják azt, szombattól már életbe is léphet.



A hivatalos közlés szerint Szlovéniában szerdáról csütörtökre 21-el, 1269-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma. Eddig 61-en haltak meg a járványban, az elmúlt 24 órában nem volt újabb haláleset. A járvány megjelenése óta 38 137 koronavírustesztet végeztek az országban, a diagnosztizált betegek közül 31-et ápolnak intenzív osztályon.



Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 50-nel, 1791-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, 35 halálos áldozata van a járványnak, közülük ketten az elmúlt 24 órában hunytak el. Az első fertőzés megjelenése óta 529 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 31 beteg van súlyos állapotban, lélegeztetőgépen. Eddig 20 157 koronavírustesztet végeztek az országban.



Davor Bozinovic horvát belügyminiszter a sajtónak úgy nyilatkozott: miután vasárnap lejár a márciusban meghozott 30 napos kijárási korlátozás, az erre vonatkozó rendeletet nagy valószínűséggel meghosszabbítják.



Vili Beros egészségügyi miniszter a kormány csütörtöki ülésén azt mondta: a járványgörbe egyelőre egyenes, ugyanakkor arra kérte az állampolgárokat, hogy ne találgassanak a korlátozások feloldásának időpontját illetően. Ehelyett fogadják el, hogy az élet nem állt meg, csak megváltozott - hangsúlyozta.



"Türelmesnek kell lennünk még egy kicsit, mert az egészség mindennél fontosabb, maradjon mindenki továbbra is otthon" - tette hozzá.