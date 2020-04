Koronavírus

Százezer felett a fertőzöttek száma Nagy-Britanniában

A csütörtökön ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a százezret az új koronavírus nagy-britanniai fertőzötteinek száma.



Az újonnan kiszűrt fertőzéses esetek napi emelkedését mutató görbe az elmúlt néhány héthez hasonlóan továbbra is jórészt stagnál, vagyis már jó ideje nem tapasztalható az a meredek napi esetszám-növekedés, amely a járvány korai időszakát jellemezte.



A halálozások napi száma is elmarad a korábbi csúcstól, de egy-egy napon belül még jelentősek az ingadozások.



A brit egészségügyi minisztérium csütörtök délutáni bejelentése szerint az elmúlt 24 órában 861 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz, éppen százzal több, mint egy nappal korábban.



A nagy-britanniai adatok rendszeres közlésének kezdete óta az egy napon belüli halálesetek eddigi legmagasabb száma 980 volt; ezt múlt csütörtökön mérték.



A minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint Nagy-Britanniában eddig 13 729-en haltak meg a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19 betegségben.



Stephen Powis, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai orvosigazgatója nemrégiben kijelentette: ha a nagy-britanniai járvány halálos áldozatainak számát sikerül 20 ezer alatt tartani, az nagyon jó eredmény lenne.



A csütörtöki tájékoztatás szerint a szűréssel újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma egy nap alatt 4618-cal emelkedett.



Egy nappal korábban 4605 új fertőzésről számoltak be a brit hatóságok.



Nagy-Britanniában csütörtökig 327 608 embert vetettek alá szűrővizsgálatnak és közülük 103 093-ról állapították meg, hogy megfertőződtek az új koronavírussal.



Az elmúlt 24 órában 13 839 koronavírustesztet végeztek. A brit kormány célkitűzése az, hogy a hónap végéig 100 ezerre emelkedjen a naponta elvégzett koronavírus-szűrések száma.