Koronavírus

Moszkvába tilos digitális igazolvány nélkül behajtani

Minden, Moszkvába behajtó gépkocsinál ellenőrzi szerdától a közlekedési rendőrség a digitális igazolvány meglétét - közölte az orosz belügyminisztérium fővárosi főcsoportfőnöksége. Oroszországban az elmúlt nap alatt több mint 3 ezerrel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.



A vírus elleni védekezés egyik fontos lépéseként Moszkvában és Moszkva megyében április 15-től a magánjárműveken és a közösségi közlekedési eszközökön kizárólag digitális kód birtokában szabad utazni, munkába járáshoz, orvosi kivizsgálásra vagy más halaszthatatlan ügyek intézésére. Büntetés terhe mellett a taxisok is csak ilyen igazolvánnyal rendelkező utast vehetnek fel.



Az ellenőrzések miatt a fővárosba vezető utakon és egy ideig a metróállomások bejáratánál is torlódás alakult ki. Szergej Szobjanyin polgármester Twitter-üzenetben közölte, hogy a csoportosulások képződésének megakadályozására a hatóságok a földalatti vasútnál áttérnek a kódok automatizált ellenőrzésére.



Oroszországban egy nap alatt 3388-cal 24 490-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szerdán közölt hivatalos adatok szerint. Ez 13,8 százalékos napi növekményt jelent. A halálesetek száma 28-cal, 198-ra, a gyógyultaké pedig 292-vel, 1986-ra nőtt. A 85 oroszországi régió közül már csak az Altaji Köztársaságban nem mutattak ki eddig fertőzést.



Moszkvában 14 776 fertőzést, 106 halálesetet és 1205 gyógyulást tartanak számon. Moszkva megyében ugyanezekben a kategóriákban a mutatók 2587, 26 és 75.



Oroszországban eddig csaknem 1,5 millió tesztet végeztek el, ebből az elmúlt nap során csaknem 92 ezret. Koronavírus-fertőzés gyanújával több mint 130 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Anna Popova, a járvány elleni küzdelemben kulcsszerepet játszó orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) igazgatója a Pervij Kanal csatornának azt mondta, hogy 17-18 százalékos napi növekmény mellett az összes fertőzöttet el lehet látni, és hogy a régiók többsége felkészült a védekezésre. Popova szerint országos szinten a fertőzöttek csaknem 30 százaléka, a moszkvai régióban pedig 52 százaléka tünetmentes, ami kiemeli a tesztelés fontosságát és az önizolálás fontosságát.



Közben felgyógyult a Covid-19 betegségből Gyenyisz Procenko, a kommunarkai 40. kórház főorvosa, aki március 24-én védőfelszerelésben vezette körbe Vlagyimir Putyin elnököt az irányítása alatt álló intézményben kezelt fertőzöttek között. Erről maga a 31-én lebetegedett Procenko számolt be szerdán a Facebookon, hozzátéve, hogy két negatív teszt után elhagyja a karantént, és visszatér a teljes értékű munkához.



Mihail Murasko egészségügyi miniszter kedd este a Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva közölte, hogy Oroszországban hét tudományos központ foglalkozik a vakcina kidolgozásával, és közel állnak a klinikai szakaszhoz. A miniszter szerint még nincs olyan gyógyszer, amely gyógyítaná vagy megelőzné a koronavírus-fertőzést.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva az önzés megnyilvánulásának nevezte, hogy Donald Trump elnök felfüggesztette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) amerikai finanszírozását. Elítélte, hogy a döntés éppen a világjárvány elleni küzdelem közepette született meg, és arra szólította fel az Egyesült Államokat, hogy tartózkodjon a szervezet elleni további támadásoktól, és ne akadályozza a járványellenes nemzetközi összefogást.



Marija Zaharova külügyi szóvivő ugyanennek a hírügynökségnek azt mondta, Washington számára most az a legfontosabb, hogy "bűnösöket" találjon saját "ártatlanságának" bizonyítására.



A menekültek hazatelepítéséért felelős orosz-szíriai koordinációs központ szerdán közös közleményben figyelmeztetett arra, hogy a nyugati szankciók miatt Szíriában kritikus hiány van a lélegeztetőberendezésekből. Az arab országban naponta csak mintegy 100 tesztet tudnak elvégezni, és mindössze 25 ezer kórházi ágy áll rendelkezésre a fertőzöttek kezelésére. A felek aggodalmukat fejezték ki az amerikai ellenőrzés alatt álló at-Tanf körzetében található Rukban menekülttáborban uralkodó járványügyi állapotok miatt.