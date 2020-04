Koronavírus-járvány

Éjszakai szellemjárással tartanák karanténban az indonézeket

A koronavírus-járvány két legfontosabb jelszava a társadalmi távolság és a házi karantén lett. Világszerte viszont még mindig milliók nem tartják be a betegség megfékezéséhez szükséges előírásokat. Nincs ez másképp Indonéziában sem, ahol már 400-an vesztették életüket és több mint tízszer ennyien fertőződtek meg a koronavírussal – számolt be róla az EuroNews.



Egy apró jávai falu vezetése viszont meglepő módon vette fel a harcot a járvány ellen. Az indonézek hagyományaira alapoztak és ,,szellemeket" küldtek Kepuh utcáira. A hatalmas fehér lepelbe öltözött önkéntesek így próbálják elrettenteni a helyieket attól, hogy átlépjék a küszöbüket és kocsmába, vagy összejövetelekre menjenek.



Az indonéz hitvilágban a kísérteteket pocong-nak hívják és a földön rekedt halottak lelkét szimbolizálják. Bár vannak jó szellemek, és az elhunyt rokonok is a Földön ragadhatnak, egy pocong megjelenése semmiképp sem jó jel. Egyrészt szerencsétlenséget okoz, másrészt pedig az illető halálának korai eljövetelét jelenti, így mindenki próbál tartózkodni ezektől a mitikus alakoktól.



Régen legalábbis így volt. Manapság ugyanis többen vannak, akik kifejezetten azért mennek el otthonról, hogy megkeressék a lepelbe csavart járőröket. A falu terve balul sült el. Naponta több tucat ember gyűlik össze, hogy a szellemekkel fotózkodjon. Ez pedig tovább növeli a fertőzés veszélyét.



Vannak családok, akik szerint mégis van jótékony hatása a szellemjárásnak, mert így legalább a legkisebbek, nem merészkednek ki az utcára.



A hatóságok azonban úgy vélik, hogy ez inkább a jakartai kormány járványellenes intézkedéseinek köszönhető. Márpedig a rock zene iránti rajongásáról ismert fiatal indonéz elnöknek, Joko Widodonak zavarba ejtő ötletei vannak a védekezéssel kapcsolatban. Egyrészt a központi kormány nem rendelt el kijárási korlátozást és csak rendkívül visszafogottan hirdeti az otthonmaradás fontosságát, másrészt viszont igen kreatív - sokszor vicces - módon figyelmeztet a koronavírus veszélyeire. Ilyen például a lovas- és motorosrendőrök új bukósisakja is, ami egy hatalmas vírust formáz.