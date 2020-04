Koronavírus

Macron meghosszabbította a kijárási korlátozásokat Franciaországban

Franciaországban május 11-ig lesznek érvényben a koronavírus-járvány megfékezése érdekében március 17-én életbe lépett kijárási korlátozások - jelentette be Emmanuel Macron államfő hétfő esti televíziós beszédében, miközben az egészségügyi tárca összesítése szerint a járvány áldozatainak száma megközelítette a 15 ezret.



"A legszigorúbb karanténnak május 11-ig folytatódnia kell" - mondta a köztársasági elnök. "Az enyhítés május 11-én csak akkor lesz lehetséges, ha továbbra is felelősek maradunk, tiszteletben tartjuk a szabályokat, és ha vírus terjedése addig valóban lassul" - tette hozzá.



Emmanuel Macron elismerte, hogy Franciaország "nem volt eléggé felkészülve" a járványra, amely több "hiányosságra is rávilágított".



"Mint a világ minden országában, nem volt elég védőruha, kesztyű, kézfertőtlenítő, nem tudtunk annyi maszkot szétosztani, amennyit szerettünk volna" - hangsúlyozta a francia elnök.



Emmanuel Macron jelezte: a bölcsődék, az általános iskolák és a középiskolák fokozatosan újranyitnak május 11-én, de az egyetemek zárva maradnak, a felsőoktatásban nem lesznek már az idei tanévben órák, a kormány a későbbiekben pontosítja a vizsgák és a felvételik menetrendjét.



"A nyilvános helyek, bárok, éttermek, kávézók, mozik, színházak, koncerttermek és múzeumok azonban egyelőre nem fognak kinyitni (május 11-én). Ami a fesztiválokat és egyéb, tömegeket vonzó eseményeket illeti, július közepe előtt nem rendezhetők meg. A helyzetet május közepétől hetente fogjuk értékelni" - mondta a francia elnök.



Az egészségügyi intézkedéseket illetően Emmanuel Macron jelezte, hogy május 11-től minden tünetet produkáló franciát tesztelni fognak, és a beteg és idős embereket arra fogják kérni a hatóságok, hogy továbbra is maradjanak otthon.



"Minden vírushordozó karanténban lesz és orvosi felügyelet alá kerül (május 11-től)" - mondta a francia elnök.



"A tesztek legszélesebb körű használata, és a szűrés a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a karantént jókor oldjuk fel. A következő hetekben naponta növeljük az elvégzett tesztek számát" - fogalmazott a francia elnök.



Maszkviselést a járvány szempontjából leginkább veszélyeztetett foglalkozási ágazatokban, a lakosság számára pedig egyes helyzetekben, például a tömegközlekedési járműveken kívánja általánossá tenni a kormányzat, mégpedig a polgármesterek bevonásával.



Emmanuel Macron kiemelte, hogy Franciaország határai egyelőre meghatározatlan időre zárva maradnak az Európán kívüliek számára.



A gazdaságvédelmi intézkedésekben Emmanuel Macron a hosszabb távon veszteségekkel sújtott ágazatoknak speciális mentőcsomagokat ígért, külön a turizmusnak, a szálloda- és a vendéglátóiparnak, valamint a kulturális szektornak, és jelezte, hogy a legszerényebb jövedelmű, gyereket nevelő családok rendkívüli támogatásokat kapnak.

Emmanuel Macron úgy vélte, hogy a koronavírus-járvány után fel kell hagyni az eddigi ideológiákkal, és mindenkinek meg kell újulnia. "Elsőként nekem" - hangsúlyozta a francia elnök.



"A következő hetekben fel kell készülnünk a járvány utáni életre. Újra kell építeni egy erősebb gazdaságot annak érdekében, hogy visszaadjuk a reményt a munkavállalóknak és a vállalkozóknak, hogy megőrizzük pénzügyi függetlenségünket. Újra kell teremtenünk a francia mezőgazdasági, egészségügyi, ipari és technológiai függetlenségünket és több stratégiai autonómiát kell adnunk Európának" - mondta Emmanuel Macron.



Franciaországban az egészségügyi hatóságok szerint a múlt hétvégén megkezdődött a koronavírus-járvány tetőzése. Az elmúlt 24 órában még 574-gyel 14 967-re emelkedett a halálos áldozatok száma, akiknek harmada az idősotthonokban hunyt el. Az egymás utáni ötödik nap ugyanakkor csökkent az intenzív osztályon ápolt betegek száma, 6821-re. A regisztrált betegek száma 98 076. Kórházban 32 113 beteget ápoltak hétfőn, ami már csak 287-tel több, mint vasárnap, és 532-en gyógyultan távozhattak az elmúlt 24 órában a kórházakból. Ezzel 27 718-ra emelkedett a kórházban március 1. óta meggyógyultak száma.