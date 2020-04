Koronavírus-járvány

Csehországban nem enyhítenek a korlátozásokon, ha lazul a fegyelem

A fertőzöttek száma hétfő reggel 5991-re emelkedett, ami azt jelenti, hogy húsvétvasárnap Csehországban csak 89-cel emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma. 2020.04.13 12:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csehországban a kormány nem fog tovább enyhíteni a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon, ha a húsvéti ünnepek alatt meglazult fegyelem következtében újra emelkedik a napi fertőzésszám, s eléri a 400-at - jelentette ki Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese vasárnap a közszolgálati televízióban.



"Amennyiben a növekmény megközelíti a négyszázat, logikus, hogy további enyhítésekkel számolni nem lehet" - szögezte le Prymula kérdésre válaszolva.



Az egészségügyi minisztérium honlapján megjelent kimutatás szerint a fertőzöttek száma hétfő reggel 5991-re emelkedett, ami azt jelenti, hogy húsvétvasárnap Csehországban csak 89-cel emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma. Március 17-e óta ez a legalacsonyabb szám. A vasárnapi tesztek számát még nem közölték, de az - tekintettel az ünnepre - valószínűleg alacsonyabb a szokottnál. Míg hétközben 5-8 ezer laboratóriumi vizsgálatot végeznek, addig vasárnap ez mindig jóval kisebb. Az első fertőzöttet március elsején regisztrálták Csehországban.



Hétfő reggelig az áldozatok száma hattal 138-ra, a gyógyultaké pedig 464-re nőtt, ami 42-vel több, mint vasárnap.



A cseh közszolgálati televízió vasárnap esti híradójában sugárzott hosszabb riportot arról, hogy a szép, napos idő következtében a hétvégén nagyon sokan kirándultak, és számos helyen nem tartották be a gyülekezéseket tiltó kormányrendeletet.



"Ha a szabályok be nem tartása következtében az ünnepek után újra jelentősebben nőni fog a fertőzöttek száma, akkor az visszalépés lesz, s nem lesz lehetőség a korlátozások lazítására" - mondta Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke a televíziónak.



A március közepén bevezetett szükségállapot és az országos vesztegzár szabályainak betartására szólította fel a cseheket vasárnapi nyilatkozatában Milos Zeman államfő is. Azt mondta, hogy a cseh kormány jól kezeli a koronavírus-járványt, de a harc csak akkor lehet sikeres, ha az állampolgárok is fegyelmezetten viselkednek.