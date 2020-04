Koronavírus-járvány

Rengeteg afrikai diákot és üzletembert lakoltattak ki egy dél-kínai városban

A dél-kínai Kanton vezetése vasárnap tagadta, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesítene afrikai származású embereket, miután a helyi amerikai konzulátus szombaton azt tanácsolta az afroamerikaiaknak, hogy ne utazzanak a városba.



Az amerikai konzulátus olyan sajtójelentések megjelenését követően adta ki a figyelmeztetést, amelyek szerint az afrikai származású embereket, valamint a velük kapcsolatba kerülőket a helyi hatóságok kötelező koronavírustesztnek vetik alá, majd pedig attól függetlenül, hogy a közelmúltban elhagyták-e a várost, karantén alá helyezik - írja a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap a konzulátus közleményére hivatkozva. Beszámolók szerint továbbá a városban élő afrikaiak közül egyesektől szállodákban, illetve vendéglátóhelyeken tagadták meg a szolgáltatást.



A sajtóban olyan hírek is megjelentek, miszerint nagyszámú afrikai diákot és üzletembert lakoltattak ki a lakásaikból, illetve szállodákból a dél-kínai városban, akik ezt követően nehezen találtak maguknak szállást, és az élelem beszerzésében is nehézségekbe ütköztek - olvasható az SCMP cikkében.



Kanton bevándorlási hivatala azonban egy vasárnapi sajtótájékoztatón tagadta, hogy bármiféle diszkriminációt alkalmaznának, és hangsúlyozta, hogy a járvány elleni óvintézkedéseket egységesen alkalmazzák a külföldiek és a kínai állampolgárok esetében.



A hongkongi lap szerint a helyi lakosság és a Kantonban élő külföldiek között azt követően alakultak ki feszültségek, hogy híresztelések szerint az új koronavírus elterjedt a helyi afrikai közösségen belül. A járvány nyomán azonban az ország többi részén is megnőtt a külföldiekkel szembeni ellenségesség.

Peking a külföldről behozott nagyszámú eset visszaszorítására március 28-ától átmenetileg megtiltotta a külföldiek belépését az országba, jóllehet a beérkező fertőzöttek jelentős része a tiltást megelőzően is kínai állampolgár volt. Néhány nappal később a külföldi diplomatákat is arra kérték, hogy május 15-e előtt ne utazzanak vissza Kínába - ezt a döntést az országban állomásozó diplomáciai testületeken belül történt fertőzéses esetekkel indokolták, de ezeknek a számát nem adták közre.



A kínai bevándorlási hivatal emellett pénteken egy angolul is elérhető felhívást adott ki, amelyben azt közölték, hogy a kínai karanténelőírásokat megszegő külföldieknek bevonhatják a vízumát, és akár tíz évre kiutasíthatják őket az országból. A hivatal szerint az előírások egyenlően vonatkoznak a külföldiekre és a kínai állampolgárokra, hiszen utóbbiakat pénzbírsággal sújthatják, vagy akár őrizetbe is vehetik a szabályok megsértéséért.



Az új koronavírus-járvány kitörését követően több országból érkeztek hírek arról, hogy a helyi kínai közösség tagjait idegengyűlölő támadások érik. Egyes félelmek szerint a Kínába külföldről behozott esetek miatt az országban élő külföldiekkel szemben hasonló diszkriminációt alkalmazhatnak - írja az SCMP, hozzátéve: az elmúlt hetekben külföldi diplomaták, üzletemberek és diákok egyaránt számoltak be olyan esetekről, hogy megtagadták a kiszolgálásukat az ország különböző részein található vendéglátóhelyeken.



A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap közölt adatai szerint az ország szárazföldi részén szombaton 99 újabb pácienst diagnosztizáltak az új koronavírus okozta Covid-19 betegséggel, közülük 97-en érkeztek külföldről. A napi behozott esetek száma ezzel rekordot döntött, ezt megelőzően március 25-én jelentették a legtöbb külföldről érkező beteget, de akkor csupán 67 ilyen esetről számoltak be.