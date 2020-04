Koronavírus

Kína lezárta az Oroszországgal közös szárazföldi határátkelőit

Kína lezárta az Oroszországgal közös határátkelőit, miután az elmúlt időszakban egyre több új koronavírussal fertőzött ember lépett be az orosz határon keresztül - derül ki Kína moszkvai nagykövetségének közleményéből.



Az Oroszországgal határos, északkelet-kínai Hejlungcsiang tartományban kedden 111 új, az orosz határon átkelő fertőzöttet azonosítottak, akik közül 25 embernél már jelentkeztek az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség tünetei. A CCTV kínai állami hírcsatorna arról tudósított, hogy kedden vesztegzár alá helyezték Szujfenhót, egy, a határ közelében fekvő várost a tartományban. A 70 ezres lakosú városban családonként egy ember mehet ki vásárolni három naponta egyszer, a lakosságot egyébként arra szólították fel, hogy maradjanak otthonaikban. A Hszinhua kínai állami hírügynökség jelentése szerint pedig a városban ideiglenes kórház felépítését is megkezdték, a fertőzöttek elkülönítésére szolgáló kórházak ugyanis már megteltek.



Szerdán 63 újabb beteget diagnosztizáltak Covid-19-cel Kína szárazföldi részén, közülük csupán két ember fertőződött meg belföldön. Az ugyanaznap azonosított 56 újabb panaszmentes fertőzött közül 28-an utaztak be az országba külföldről. A hivatalos adatok szerint az összes regisztrált Covid-19 eset száma 81 865-ra emelkedett szerda éjfélig, míg ugyaneddig 3335-en hunytak el az ország szárazföldi részén.



A külföldről behozott esetek mellett a járványelleni intézkedések középpontjában Kínában jelenleg a panaszmentes fertőzöttek állnak. A Hszinhua jelentése szerint a kínai kormányzat helyi idő szerint szerdán este új előírásokat tett közzé a tünetmentes esetekre vonatkozóan. A dokumentum, amelyben egyértelműen kijelentik, hogy a tünetmentes vírushordozók fertőzőek, azt írja elő, hogy az ilyen eseteket legfeljebb két órával a diagnózis megszületését követően jelenteni kell a helyi egészségügyi hatóságok felé, akiknek pedig egy napon belül közzé kell tenni az adatokat.



A panaszmentes fertőzöttek számát április 1-étől kezdték el naponta közölni Kínában, ahol sokan a járvány második hullámától tartanak. A tünetmentes fertőzötteket 14 napon át tartják orvosi megfigyelés alatt, majd két negatív vírusteszt birtokában engedik őket haza. Az ezt követő két hétben még heti egyszer újabb vírusteszten kell átesniük, csakúgy, mint a Covid-19-ből felgyógyultaknak. A kínai egészségügyi hatóságok a tünetmentes esetekben is végeznek kontaktkutatást, és a vírushordozókkal kapcsolatba került embereket szintén elkülönítik és orvosi megfigyelés alá helyezik.