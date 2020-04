Tejjel öntözik a szántóföldeket Dél-Floridában

Az amerikai Florida déli részén a szántóföldekre ürítik a tejes tartálykamionok tejes tartalmát, miután nem tudják értékesíteni. Hiába a koronavírus-járvány miatti gigantikus felvásárlási láz, az iskolák, intézmények, vendéglátóipari létesítmények bezárása miatt az amerikai tejipar nem tud mit kezdeni a gazdák által beszállított hatalmas mennyiségű tejjel.



Ben Butler a megdöbbentő tevékenységről a Twitterre tett fel fotót. Kétségbeejtően tartja a farmerek helyzetét, mert a tejet nem tudják eladni, ellenben az állatokat ugyanúgy etetni és gondozni kell, fejni pedig muszáj.



Egyelőre még bizakodóak, hátha jobbra fordul a helyzet.

We are dumping milk in South Florida because there is no home for it. We still have to feed and care for our cows, and our farmers are still milking cows, in hopes that we can sell that milk in the future... #stillfarming pic.twitter.com/tn4dpUBuUa