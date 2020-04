Koronavírus-járvány

Franciaországban az ápolók beköltöztek az intézményekbe a járvány végéig

Franciaországban 7500 fölé emelkedett a koronavírus-járvány áldozatainak száma: az elmúlt 24 órában 411-en vesztették életüket kórházban a fertőzés miatt, míg az idősotthonokban a járvány kezdete óta legalább 2028-an haltak meg - közölte szombat esti sajtótájékoztatóján Jérome Salomon, a francia egészségügyi minisztérium járványügyi felelőse. A súlyos betegek számának növekedése ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat.



Március 1. óta összesen 7560-an veszették életüket a Covid-19 betegség következtében Franciaországban.



Az idősotthonokban élő 700 ezer embert illetően csak csütörtökön kezdtek adatokat közölni a francia hatóságok, az elmúlt napokban emiatt az összesítések szerint jelentősen nőtt a járvány következtében elhunytak száma, jóllehet a súlyos betegek számának emelkedése a hét eleje óta már csökkenő tendenciát mutat.



A francia kórházak intenzív osztályain 6838 koronavírus-fertőzöttet láttak el szombaton, ami 176-tal több, mint péntek este. Az előző nap még 263-mal emelkedett a súlyos betegek száma.



Még soha annyi beteg nem volt intenzív osztályokon, mint ma este - hangsúlyozta a tárca járványügyi illetékese, hozzátéve, hogy a növekedés lassú csökkenést mutat, ami ugyanakkor jó hír.



A regisztrált betegek száma az előző napi 64 338-ról 68 605-re nőtt. Kórházban 28 143 fertőzöttet ápoltak, ami 711-gyel több, mint pénteken, és 1430-an gyógyultan távozhattak az elmúlt 24 órában a kórházakból. Ezzel 15 438-ra emelkedett a kórházban március 1. óta meggyógyultak száma.



Az illetékes szerint Franciaország most tart annak a szakasznak az elején, amikor a március 17-én életbe lépett karantén hatásait el lehet kezdeni elemezni. Ugyanakkor ismételten arra kért mindenkit, hogy továbbra is szigorúan tartsa be a kijárási korlátozásokat és az egészségügyi előírásokat.

"Az elmúlt napokban kisebb volt a roham a sürgősségi osztályokon, kevesebben hívtak házhoz orvost, de korai lenne még következtetéseket levonni" - hangsúlyozta a szakember.



A párizsi közkórházak központi igazgatósága szerint a fővárosban hétfőn várható a járvány tetőzése.



Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter pénteken bejelentette: az érettségizők idén nem tesznek záróvizsgát, az érettségi bizonyítványukat a negyedéves vizsgáik alapján kapják meg.



A tárcavezető elmondta: a minisztérium nem tudja szavatolni, hogy júniusban meg lehet tartani az írásbeli vizsgákat megfelelő körülmények között mindenhol, ezért a kormány úgy döntött, hogy az első három negyedév záróvizsgáinak átlaga alapján kapják meg a diákok az érettségi jegyeiket.



Christophe Castaner belügyminiszter péntek este megerősítette: egész hétvégén fokozottan ellenőrzi a rendőrség országszerte a koronavírus-járvány miatt életbe léptett kijárási korlátozásokat annak érdekében, hogy senki ne utazzon el az otthonából a tavaszi szünet kezdetén. A rendőrök nemcsak megbüntetik a szabályszegőket, hanem a pályaudvarokon igazolás nélkül nem engedik meg senkinek, hogy vonatra szálljon, az utakról pedig visszafordítják az engedély nélkül közlekedő gépkocsikat. A tárcavezető azt is elmondta, utasította a megyei prefektusokat, hogy rendeltben tiltsák meg vidéki házak kiadását a karantén idején.



A korábban a védőfelszerelés hiánya miatt sztrájkkal fenyegetőző rendőri erőknek csaknem egymillió maszkot oszt szét a belügyminisztérium.



Franciaországban március 17-én léptek életbe kijárási korlátozások, szakemberek pedig már figyelmeztettek, hogy legalább április végéig szükség lesz rájuk. Az egészségügyi minisztérium szerint a korlátozások csak akkor oldhatók fel, amikor az ellátórendszer felkészült a lakosság tömeges szűrésére. A korlátozások továbbra is engedélyezik a lakhely elhagyását munkahelyre való eljutás, valamint naponta egyszer egy órára egy kilométeres távolságban létfontosságú élelmiszerek vásárlása vagy gyógykezelés céljából, és nem tiltja a lakhelyhez közeli, egyénileg végzett sporttevékenységet és állatsétáltatást sem.