Koronavírus-járvány

Koronavírus - Az amerikai idősottonokban meredeken emelkedik a halálozások aránya

Az amerikai idősotthonokban meredeken emelkedik a halálozások aránya - jelentette az amerikai közszolgálati rádió (NPR) az egyik csütörtöki riportjában.



A riport szerint az idősotthononban - az országos látogatási tilalom ellenére is - országszerte eddig összesen legalább 450 halálos áldozata van az új típusú koronavírus járványának. Különösen nehéz a helyzet az északnyugati Washington államban, Tennessee-ben, New Jerseyben, Ohióban, Nyugat-Virginiában és Marylandben.



Több idősotthont kiürítettek, a Tennessee-i Nashville-ben például a Nemzeti Gárda tagjai segítettek a bentlakók átszállításában egy másik otthonba. A marylandi Rockville-ben, vagy a virginiai Richmondban szintén átmeneti időre kiürítettek otthonokat, az ohiói Daytonban két, egymáshoz közel fekvő otthonban hat idős ember halt meg, csaknem ötvenen megfertőződtek. Maryland egyik kisvárosának idősotthonában 77 ember fertőződött meg az új típusú koronavírussal, öten belehaltak a vírus okozta betegségbe. Larry Hogan, Maryland kormányzója "bozóttűz pusztításához" hasonlította az ezekben az otthonokban rohamos gyorsasággal terjedő járványt.



A szövetségi kormány ugyan nem tett közzé kifejezetten idős otthonokra vonatkozó adatokat, de az AP amerikai hírügynökség lapinformációkra és az egyes tagállamok egészségügyi hatóságaitól származó adatokra támaszkodva szintén úgy tudja: az idősotthonokban eddig 450 gondozott halt bele a Covid-19 betegségbe, és csaknem 2300 fertőzést diagnosztizáltak.



Az AP tudomása szerint ugyanakkor több amerikai tagállamban arra készülnek, hogy a kórházból elbocsátott és a Covid-19-ből már lábadozó betegeket idősotthonokban helyezzék el. New York állam kormányzója, Andrew Cuomo a múlt héten megtiltotta, hogy az idősotthonok elutasítsák a kórházból elbocsátottak befogadását. Erre készülnek Kaliforniában és az északkeleti Massachusetts államban is. Massachusettsben kijelölnek egyes idősotthonokat a Covid-19-es páciensek utógondozására.



Mark Parkinson, az egészségügyi szolgáltatók szervezetének elnöke szerint ezek a tervek elfogadhatatlanok. Az AP hírügynökségnek úgy fogalmazott: egyenes "út a katasztrófához, ha a kórházban ápolt és valószínűleg még vírushordozó betegeket idősotthonokba szállítják, ahol nincsenek elkülönítő helyiségek, megfelelő felszerelés és személyzet a Covid-19-ből lábadozók fogadására".