Koronavírus-járvány

Koronavírus - Betiltják a kutya- és macskahús fogyasztását a dél-kínai Sencsenben

Betiltják a kutya- és macskahús fogyasztását a dél-kínai Sencsenben, miután az új koronavírus megjelenését követően a kínai kormányzat a vadhúsok fogyasztására és kereskedelmére is tilalmat vezetett be.



A 12,5 millió lakosú, az ország technológiai központjaként ismert város kormányzata csütörtökön hivatalos internetes oldalán tett közzé közleményt a döntésről, miszerint május 1-étől tilos lesz minden, az ország háztáji állatokat felsoroló listáján nem szereplő, tudományos célra, vagy bemutatásra használt vagy háziállatként tartott állat húsának fogyasztása.



Hangsúlyozzák: "a háziállatként tartott macska és kutya a többi állatnál szorosabb kapcsolatot épített ki az emberrel, fogyasztásuk ezért számos fejlett országban, valamint Hongkongban és Tajvanon is tilos, amint azt a modern emberi civilizáció megköveteli."



A kormányzat közleményében a továbbra is fogyasztható állatok között a marhát, a sertést, a birkát, a szamarat, a nyulat, valamint a baromfit, illetve a galambot és a fürjet sorolja fel. A tiltás alól kivételt jelentenek továbbá a vízi állatok, köztük a teknős és a béka is.



Az élelmiszerként nem hasznosítható állatok fogyasztásra történő szaporítása, tartása, kereskedelme, reklámozása, illetve az ilyen célra használt helyszín biztosítása mind törvénybe ütközik - hangsúlyozták.



Szakértők szerint az új koronavírus állatról terjedhetett át emberre, és bár a legtöbben a denevért tartják a vírus eredeti gazdatestének, arról egyelőre nincsen egységes elképzelés, hogy mi lehetett a köztes hordozó. A legkorábban azonosított betegek közül sokan a közép-kínai Vuhanban található hal- és húspiacon fertőződtek meg, ahol egyebek mellett denevéreket és kígyókat is árultak. A kínai központi vezetés február végén betiltotta a vadhúsok fogyasztását és kereskedelmét.