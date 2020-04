Járvány

Koronavírus - 24 óra alatt 760 áldozat Olaszországban

Továbbra is hétszáz felett van az új típusú koronavírus-járványban Olaszországban naponta elhunytak száma, amely az elmúlt 24 órában elérte a 13 915-t - közölte az olasz polgári védelmi hatóság csütörtök esti tájékoztatóján. A diagnosztizált fertőzöttek csütörtökön bejelentett száma 2477, valamivel kisebb az előző napinál, de magasabb a két nappal korábbinál.



A halottak száma 760 volt a szerdán bejelentett 727 haláleset, és a keddi 837 után.



Az azonosított fertőzöttek száma a szerdai 2937-ről 2477-re csökkent, de magasabb a kedden mért 2107-nél.



A gyógyultak száma elérte a 18 278-t.



A gyógyultakat és a halottakat is beleszámolva az eddig azonosított fertőzöttek száma elérte a 115 242-t. Több mint félmillió vírustesztet végeztek.



Angelo Borrelli, az olasz polgári védelem vezetője hangsúlyozta, hogy a járványgörbe napok óta stabil adatokat mutat jelentős csökkenés nélkül. Ezzel egy időben viszont minimálisra csökkent az intenzív osztályra utaltak száma: az utóbbi egy napban egész Olaszországban 18 beteg szorult intenzív kezelésre. Hozzátette, hogy van, akin egy, máson három vírustesztet végeztek. "Jobb, ha óvatosan olvassuk az adatokat, napról napra értelmezve őket, különben a túlzott optimizmus a korlátozó intézkedések túl korai feloldásához vezethet" - mondta Angelo Borrelli.



A fertőzés gócpontjának számító Lombardia régióban az azonosított fertőzöttek száma ismét csökkenésnek indult: az utóbbi egy nap alatt 1292 új beteget regisztráltak az egy nappal korábbi 1565 után, igaz, két nappal ezelőtt ugyanez az adat 1047 volt. Az elmút egy napban a halottak száma 367 volt az egy nappal korábbi 394 és a két nappal korábbi 381 után. A tartományban a halottak száma 7960-ra emelkedett, a diagnosztizált fertőzötteké több mint 46 ezerre.



A lombardiai Milánóban lezárták a központi krematóriumot az újabb holttestek fogadása előtt. Tavaly márciushoz képest idén márciusban ezerrel emelkedett a városban elhunytak száma. A tartományból már nem csak a szomszédos régiókba, hanem Olaszország távolabbi részeibe is szállítják a halottakat hamvasztásra.



A járványban eddig meghalt orvosok száma 66-ra emelkedett, a fertőzött egészségügyi dolgozóké túllépte a tízezret.