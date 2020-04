Járvány

Koronavírus - Európa Tanács: nem szabad megfeledkezni a fogyatékossággal élőkről sem

Miközben az európai kormányok nagyszabású intézkedésekkel válaszolnak a koronavírus-járvány gyors terjedésére, nem szabad megfeledkezniük a lakosság jelentős részét kitevő, fogyatékossággal élőkről sem - jelentette ki a strasbourgi székhelyű Európa Tanács emberi jogi biztosa csütörtökön.



Dunja Mijatovic emlékeztetett arra, hogy a fogyatékossággal élők a járvány idején különösen ki vannak téve a vírusfertőzés súlyos egészségügyi szövődményeinek. A kihívásokkal teli időszakban az érintettek különleges támogatást igényelnek, szükségleteiket a kezdetektől, a világjárványra adott válaszintézkedések meghozatalakor figyelembe kell venni.



Mint monda, a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény előírja, hogy a tagállamok a kritikus helyzetekben is kötelesek szavatolni az érintetek védelmét és biztonságát. Noha a legtöbb tagállam jogosan vezetett be a távolságtartásra vonatkozó óvintézkedéseket a vírus terjedésének lassítása érdekében, nem minden esetben figyelnek a fogyatékossággal élők sajátos körülményeire és igényeire. Az érintetek ugyanis gyakran mások támogatására szorulnak étkezés, öltözködés vagy fürdés esetén.



Aggodalomra ad okot szerinte a fogyatékossággal élők számára nyújtott alapvető szolgáltatások megszakításának növekvő kockázata. A tagállamoknak ezért mindent meg kell tenniük e problémák megoldása érdekében, szükség esetén kiegészítő intézkedéseket hozva az érintettek vagy képviselőik bevonásával, például a végezhető alapszolgáltatások felsorolásával vagy pénzügyi támogatással a helyzet által okozott többletköltségek pótlására. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az egészségügyi ellátás nagyobb terhelésének idején a rászorulók hozzájussanak az életmentő beavatkozásokhoz. Valamennyi tagállam kötelessége továbbá annak biztosítása is, hogy a sürgősségi gyógykezelések mellett nem éri hátrányos megkülönböztetés a fogyatékossággal élőket - mutatott rá.



Ezek mellett törekedni kell a fogyatékossággal élők járvánnyal összefüggő tájékoztatására is az álhírek terjedésének visszaszorítása érdekében - tette hozzá az Európa Tanács emberi jogi biztosa.