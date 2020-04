Koronavírus-járvány

Koronavírus - Kórházba került egy fertőzött római bíboros

Kórházba került Angelo De Donatis, a pápa római helynöke, miután megfertőződött a koronavírussal - számolt be a Vatikán hírportálja kedden.



A Vatican News szerint Angelo De Donatis az első bíboros, aki megbetegedett a Covid-19-ben.



A 66 éves római vikárius lázas, de egyébként jól van - közölte a római egyházmegye hétfő éjjel. A bíborost azon a római klinikán kezelik, amely a pápákat is el szokta látni.



Ferenc pápa a közelmúltban nem találkozott De Donatisszal - tájékoztatott a Vatican News.



A Vatikán eddig néhány koronavírusos fertőzésről számolt be. A katolikus egyházfő egyelőre nem érintett.