Járvány

Koronavírus - Németországban 60 ezer, Hollandiában 10 ezer fertőzött van

Németországban átlépte a 60 ezres határt az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) bizonyítottan fertőzöttek száma. A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint hétfő délelőtt 62 435 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 4740 esettel - 8,2 százalékkal - több az egy nappal korábbi 57 695-nél.



A nyilvántartott németországi fertőzések számának növekedési üteme így továbbra is viszonylag lassú, legalábbis a járvány első szakaszához, február végéhez, március elejéhez képest, amikor még kétnaponta duplázódott az esetek száma.



Azonban a vírus okozta betegségben (Covid-19) elhunytak száma jelentősen nőtt, 433-ról 541-re emelkedett vasárnap délelőtt óta. A hatóságok leginkább attól tartanak, hogy terjedni kezd a vírus a leginkább veszélyeztetett csoportok, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők körében. Ezt nem sikerült megakadályozni egy wolfsburgi bentlakásos otthonban, ahol többnyire demenciában szenvedő időseket ápolnak. A 165 lakó közül a hét végéig több mint 70 fertőződött meg és 15-en meghaltak, közülük hárman - egy 80, egy 86 és egy 88 éves ápolt - vasárnap.



Hollandiában átlépte a tízezret az igazolt fertőzöttek száma, ahol a vasárnap bejelentett több mint 1200 új fertőzés után hétfőre újabb 1111 ember esetében lett pozitív a koronavírus-teszt, ezzel jelenleg 10 930 nyilvántartott fertőzött van az országban.



Az elmúlt 24 óra leforgása alatt a vasárnapi számokhoz képest mintegy 40-nel többen, 132-en haltak meg az országban, ezzel 771-re emelkedett a halottak száma. Az új koronavírus okozta betegségből eddig összesen 353 ember gyógyult fel.



A helyi sajtó beszámolója szerint a járvány megfékezésére nemrégiben bevezetett intézkedések hatására nem torpant meg a vírus terjedése. Jacco Wallinga, a holland egészségügyi intézet (RIVM) munkatársa azt mondta: a múlt héten vázolt, derülátó forgatókönyv nem valósult meg. Az intézet arra számít, hogy az intenzív osztályokon ápolt jelenlegi valamivel több, mint 1100 beteg száma, akik a szokásos 10 helyett 23 napos ellátásban részesülnek, április közepére elérheti a 2500-at.



Luxemburgban a járvány terjedése folyamatos. A múlt hét folyamán napi száz alatti új fertőzöttről számoltak be az illetékes hatóságok, de pénteken már meghaladta a százat, szombaton 150 fölé emelkedett. Amíg vasárnap további több mint 200 embernél lett pozitív a koronavírus-teszt eredménye, addig számuk hétfőn 119 lett több, ezzel a mintegy 620 ezer lakosú országban jelenleg 1950 fertőzöttet tartanak nyilván. A halálos áldozatok száma a pénteki kilencről hétfőre 21-re emelkedett. A betegségből eddig 40-en gyógyultak fel. Az első koronavírussal fertőzött esetet február 29-én jegyezték fel Luxemburgban. A nagyhercegségben eddig mintegy 14 ezer tesztet végeztek el.



A Benelux országok között az igazolt fertőzések számát illetően Belgium vasárnap lépte át a 10 ezret. Az országban friss adatokat déltájban közölnek.

Nagy-Britanniában a repülési, űrkutatási cégekből és Formula 1-es istállókból összeállt konzorcium hétfőn azt jelentette be közleményben, hogy 10 ezer lélegeztető gépre kapott megrendelést a kormánytól. Az ország 5000 lélegeztető géppel vágott neki a járványnak, jelenleg 8000 ilyen készülék áll rendelkezésre, és további 8000-et rendelt már korábban a kormányzat. Boris Johnson kormányfő, akiről a múlt héten kiderült, hogy ő maga is elkapta a vírust, 30 ezerben határozta meg a szükséges lélegeztető gépek számát.



Ezzel párhuzamosan Neil Ferguson, az Imperial College London epidemiológusa a BBC közszolgálati rádióban hétfő reggel arról beszélt, hogy úgy véli, lassul a járvány terjedése az országban, a fertőzöttek 30-40 százaléka semmilyen tünetet nem mutat, és valószínűleg a lakosság 2-3 százaléka fertőződött meg, de ezekből az adatokból nem lehet megbízható előrejelzést készíteni. Arról is beszélt, hogy napokon belül kész lehet az a teszt, amely a vírust antitestek jelenléte alapján mutatja ki. Ezt kormányzati forrásból egyelőre se nem cáfolták, se meg nem erősítettek. A kormány naponta 25 ezer tesztelését szeretné lehetővé tenni. Vasárnap még 7000 embert vetettek alá szűrésnek. Az országban már jóval több mint ezer halálos áldozata van a járványnak.