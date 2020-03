Koronavírus-járvány

Nagyon magas a fertőzött egészségügyi dolgozók száma Spanyolországban

Spanyolországban más országokhoz képest magas a koronavírussal diagnosztizált egészségügyi dolgozók száma, akik közül eddig több mint 9400-en fertőződtek meg - közölte Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója napi online sajtótájékoztatóján pénteken.



A járványügyi szakember úgy fogalmazott, hogy "komoly aggodalomra ad okot" a szakszemélyzet megfertőződése, akiknek aránya 14,7 százalék az összes kimutatott esethez képest.



Tájékoztatása szerint a dél-európai országban eddig 64 ezer fertőzést szűrtek ki, egyetlen nap alatt 7800 újat igazoltak a vizsgálatok.



Ennél azonban valószínűleg jóval több fertőzött lehet az országban, mivel vannak, akiknél nem okoz tüneteket a koronavírus, a nagyon enyhe tünetekkel rendelkezőket pedig nem tesztelik, és így nem kerülnek be a statisztikába - tette hozzá.







Mint mondta, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4800-at, 769-en az elmúlt 24 órában hunytak el. Több mint 9300-an pedig már legyőzték a fertőzést, a gyógyultak száma mintegy 2300-zal növekedett az elmúlt egy napban.



A belügyminisztérium információi szerint a rendőrök és csendőrök közül mintegy 700-an kapták el a koronavírust, a hadsereg 170 fertőzöttről adott tájékoztatást.



A 13 napja tartó szükségállapottal járó korlátozások megszegése miatt 80 embert vettek őrizetbe egy nap alatt, és csaknem 11 ezer bírságot szabtak ki a hatóságok.



A rendőrség figyelmeztetett: a hétvégén megerősítik a közúti ellenőrzést, és azok, akik például a nyaralójukba vagy hétvégi házukba utaznak, büntetésre számíthatnak, mivel a lakóhelyet csak munkába járás, bevásárlás, orvosi vizsgálat és kutyasétáltatás miatt lehet elhagyni.



A közlekedési minisztérium arról számolt be, hogy a korlátozások miatt a közutakon a szokásoshoz képest 33 százalékos a forgalom. A távolsági buszok kihasználtsága 3,5 százalék, az elővárosi vonatoké 10 százalék, a többi vasútvonalon pedig 5 százalék.



A tárca azt is közölte: a Renfe spanyol vasúttársaság az egészségügyi dolgozók számára ingyenessé teszi a közlekedést a járvány idején.