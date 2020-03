Illegális bevándorlás

Bakondi: állóháború alakult ki a török-görög határon

A migránsok folyamatosan megpróbálnak áttörni a török-görög határon, ezért állóháború alakult ki ott - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György közölte, a görög szigeteken több mint 42 ezer illegális bevándorló jelent meg, akiket a helyi kormányzat vissza akar toloncolni, de jelenleg sokukat szállítják át a szárazföldön lévő zárt táborokba.



A balkáni útvonalon lévő országok szigorú intézkedéseket hoztak: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia és Horvátország is folytatja a védelmi tevékenységet. Ezekben az országokban körülbelül 120-130 ezer migráns lehet, akiket igyekeznek zárt táborokban elhelyezni, és a koronavírus-járvány miatt a szűrésüket is megoldani - tette hozzá.



Elmondta azt is, Szerbia jelentős biztonsági intézkedésekbe kezdett a hadsereg bevetésével; folyamatosan elszállítják a migránsokat a magyar-szerb határról. Ezért jelentősen csökkent a határsértők és az embercsempészek aktivitása.



"Vagyis azt láthatjuk, hogy a koronavírus miatti szigorítások okán lehetséges és sikeres az államhatárok lezárása valamennyi állam szempontjából, ez tulajdonképpen politikai akarat kérdése" - fogalmazott Bakondi György.



Hozzátette, Magyarország továbbra is szigorú határőrizetet folytat mind a szerb, mind pedig a román határszakaszon, amiben jelentős létszámban vesz részt a Magyar Honvédség.