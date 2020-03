Járvány

Kolozsváron szentelt kanállal osztogatták a koronavírust - videó

Vasárnap délben a kolozsvári ortodox katedrális előtti téren a pópák a koronavírus-járvány miatt bevezetett hatósági rendelkezéseket és alapvető egészségügyi elővigyázatossági szabályokat felrúgva, ugyanazzal a kanállal áldoztatták meg az embereket.



A közösségi oldalakra több videó is felkerült az eseményről, amelyeken jól látszik, hogy a pópa még arra sem veszi a fáradtságot, hogy két hívő között - bár formaságból - megtörölje a kanalat. Az alábbi felvételt Răzvan Dan, a cluj24.ro portál munkatársa készítette, aki cikkében arról is beszámol, hogy a hívek kérdőre vonták, amiért felvételt merészelt készíteni az eseményről - számolt be róla a Maszol.ro portál.



A felvétel alatti kommentelők közül többen bejelölték a Román Rendőrséget, illetve a belügyminisztériumot, így remélve, hogy a hatóságok intézkednek a szabályszegő pópák ellen.



A Román Ortodox Egyház egy korábbi közleményében jelezte, hogy a koronavírus-járványra való tekintettel kivételesen eltekint attól az előírástól, hogy a híveknek meg kell csókolniuk a templomokban lévő ikonokat. A közleményben jelezték, hogy akik fertőzéstől tartanak, megkérhetik a pópát, hogy használhassák áldoztatáskor az otthonról hozott kanalukat.



Egy vasárnap estétől hatályba lépő katonai rendelet értelmében tilos lesz a misék és istentiszteletek megtartása hívek részvételével.