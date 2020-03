Járvány

Koronavírus: New York kormányzója szerint önpusztító, hogy még mindig sokan járkálnak az utcán

"Önpusztítónak nevezte" Andrew Cuomo, New York állam kormányzója, hogy még mindig sokan járkálnak az utcán.



Vasárnapi sajtókonferenciáján



Cuomo bejelentette, hogy az államban vasárnap reggeli adatok szerint 15168 főre emelkedett az új típusú koronavírussal fertőződöttek száma, s eddig 114 ember halt bele a vírus okozta betegségbe.



A kormányzó arra figyelmeztette a New York államban élőket, hogy a vírusválság akár hónapokig is elhúzódhat. Egyetértve azzal, hogy az egyes tagállamok önállóan irányítsák a vírus és a betegség elleni küzdelmet, Cuomo sürgette, hogy a gyógyászati segédeszközökkel történő ellátást "államosítsák", vagyis azok beszerzését és elosztását csakis a szövetségi kormányzat kezelje. Andrew Cuomo szerint ugyanis így elkerülhető hogy az egyes tagállamok versenyezzenek egymással a gyártóknál, illetve a beszállítóknál.



Az egyes tagállamokban csökkenőben van az orvosi eszközök raktárkészlete. J. B. Pritzker, Illinois állam demokrata párti kormányzója a CNN hírtelevízióban vasárnap azt állította, hogy "vadnyugat van" az orvosi eszközökkel történő ellátás terén, és ezért az elnököt és a szövetségi kormányzatot okolta. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó még szombaton bejelentette, hogy a kaliforniai székhelyű Tesla és Space-X alapítójához, Elon Muskhoz fordult segítségért, aki lélegeztetőgépek, továbbá mintegy 250 ezer maszk gyártását ígérte, illetve már meg is kezdte.



Chad Wolf ügyvezető belbiztonsági miniszter a Fox televíziónak vasárnap adott interjújában arról beszélt, hogy a kormányzat pillanatnyilag nem tervezi a belföldi repülőjáratok felfüggesztését.



Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins baltimore-i egyetem szombat esti adatai szerint 31057 fertőzöttet tartanak nyilván. Ezzel az Egyesült Államok - Kína és Olaszország után - a harmadik helyen áll a világon a fertőzések számát tekintve.