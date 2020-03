Járvány

Koronavírus - Negatív lett az amerikai alelnök és a felesége vírustesztje

Negatív lett Mike Pence amerikai alelnök és felesége, Karen Pence vírustesztje - jelentette be vasárnapra virradóra Katie Miller, az alelnök sajtófőnöke.



A vizsgálatot szombaton végezték el, miután pénteken kiderült, hogy az alelnök egyik munkatársa megfertőződött az új típusú koronavírussal. Mike Pence az új típusú koronavírus terjedésének megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport vezetője.



Pence szombaton, a munkacsoport szokásos napi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a fertőzött munkatárs jól van, tünetei enyhék, és hétfő óta nem járt bent a munkahelyén.



Donald Trump amerikai elnök a múlt szombaton végeztette el magán a vírustesztet, miután egy héttel korábban a floridai Mar-a-Lago countryklubjában fogadta Jaír Bolsonaro brazil elnököt és munkatársait és a delegáció két tagjánál később azonosították a vírust. Az amerikai elnök vírustesztje negatív lett.



Az amerikai politikusok közül eddig két törvényhozót diagnosztizáltak a vírusfertőzéssel. Mario Diaz-Balart floridai republikánus képviselő szerdán hozta nyilvánosságra, hogy megfertőződött, majd Ben McAdams, Utah állam demokrata párti képviselője jelentette be, hogy pozitív lett a vírustesztje.



Szombaton az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) sürgős döntéssel engedélyezte egy olyan új vírusteszt használatát, amellyel mintegy 45 percen belül kimutatható a fertőzöttség. A tesztet egy kaliforniai székhelyű vállalat készíti, és a jövő héten már szállíthat is belőle az Egyesült Államok tagállamaiba. Stephen Hahn, az FDA vezetője szerint a vírusteszt az elkészítés helyszínén - kórházban, vagy sürgősségi betegellátóknál - kiadja az eredményt, anélkül, hogy a mintát laboratóriumba kellene küldeni.