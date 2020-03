Járvány

Koronavírus - Spanyolországban több mint 2500 új fertőzöttet szűrtek ki egy nap alatt

Spanyolországban több mint 2500 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki egy nap alatt - mondta Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója napi sajtótájékoztatóján szerdán Madridban.



Tájékoztatása szerint ezzel 13719 az eddig regisztrált fertőzések száma, amelyből mintegy 1100 esetet gyógyultnak nyilvánítottak. Több mint 5700 embert kezelnek kórházban, 774-et intenzív osztályon. A betegségbe 558-an haltak bele.



A szakember elismerte, hogy pillanatnyilag sok egészségügyi intézményben küzdenek azzal, hogy nincs elegendő védőfelszerelés, de állítása szerint mindenhol napokon belül rendeződik a helyzet, ahogy folyamatosan érkezik az utánpótlás.



Sajtóhírek szerint Kínából felajánlásként mintegy félmillió egészségügyi szájmaszkot szállítottak Spanyolországba.



Fernando Simón kérdésre válaszolva elmondta: érkeznek a gyorstesztek is, amelyek napokon belül lehetővé teszik, hogy mindenkit szűrjenek, akinek a tünetei alapján koronavírus-fertőzése lehet, pillanatnyilag ugyanis az enyhe panaszokkal rendezőknél nem végeznek vizsgálatot.



A sajtótájékoztatón elhangzott: a kedd óta lezárt közúti határokon 834 esetben tagadták meg a belépést az arra nem jogosultaktól. A szükségállapottal összefüggő lakhelyelhagyási korlátozások megszegéséért a rendőrség 73, a csendőrség 15 embert vett őrizetbe az országban.



A katonaság 2600 tagja 48 településen segíti a rendfenntartást, a tájékoztatást és a fertőtlenítési munkákat.



A hatóságok bejelentették: a rendkívüli helyzet miatt az idén lejáró személyigazolványok érvényességét automatikusan meghosszabbítják jövő március közepéig. Az idei érettségi vizsgák megtartását is elhalasztják, egyelőre nem tudni mikorra.



A spanyol parlament alsóháza rendkívüli ülésnapot tart, ahol Pedro Sáchez spanyol miniszterelnök a szinte teljesen üres ülésteremben 23 képviselő és öt miniszter előtt számol be a járvány alakulásáról és a kormány eddigi intézkedéseiről. Az egyes frakciókat képviselő felszólalók között a pulpitust fertőtlenítik.

Pedro Sánchez bejelentette: a járvány elmúltával parlamenti vizsgálóbizottságot állítanak fel, amely átvilágítja az egészségügyi rendszert, és az idei évi költségvetési tervezet benyújtása is csak a krízis lecsengésével várható.



A miniszterelnök szavai szerint most az egész emberiség harcban áll, a vírus nem tesz különbséget ideológiák, osztályok vagy területek között, "mindannyiunkat sújt". "Egységre, felelősségre és a legnagyobb társadalmi fegyelemre van szükség" - fogalmazott, és hozzátette, hogy a neheze még hátra van.



A felszólaló ellenzéki pártok mind támogatásukról biztosították a kormányt a járványos helyzet kezelésében.



Pablo Casado, a legnagyobb ellenzéki pártnak számító konzervatív Néppárt (PP) elnöke úgy fogalmazott, hogy morális köteléket kell most kötniük egymással. Hasonlóan más pártokhoz további intézkedéseket, például a hadsereg országos bevetését és a vállalkozások nagyobb támogatását sürgette.



VI. Fülöp spanyol király késő este rendkívüli televíziós üzenetet intéz a nemzethez, amelyre eddig mindössze egyszer volt példa, 2017-ben az alkotmányellenes katalán függetlenségi népszavazást követően.