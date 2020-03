Járvány

Koronavírus - A román kormány átvállalta a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak segélyezését

Az erről szóló, szerda éjjel elfogadott sürgősségi rendeletről csütörtökön számolt be Ludovic Orban miniszterelnök.



A munkatörvénykönyv szerint a munkaszerződés felbontása nélkül ideiglenesen kényszerszabadságra küldött alkalmazottaknak havi bruttó bérük legalább 75 százalékát kell fizetnie a munkáltatónak. Ezt a költséget mostantól a munkaügyi minisztérium a munkanélküli segélyalapból fedezi, amennyiben az érintett munkáltatók a kormányzati tiltások miatt szüntették be tevékenységüket (mint a vendéglátóhelyek és rendezvényszervezők), vagy arról nyilatkoznak, hogy forgalmuk legalább 25 százalékkal esett vissza a koronavírus-járvány miatt.



Orban rámutatott: az államnak kötelessége mentőövet dobni az egyébként jól működő, jó adófizető, nyereséges vállalkozásoknak, hogy átvészeljék a járvány okozta rossz gazdasági konjunktúrát. Felmerült a bérköltségek átvállalása is, végül azért döntöttek a kényszerszabadság támogatásáról, hogy minél kevesebben járjanak be munkahelyükre.



A román kormány által elfogadott gazdasági intézkedések sorában első körben 5 milliárd lejjel (361 milliárd forint) emelik a kis- és középvállalkozások (kkv) állami garancialapját. Orban azt ígérte: később megduplázzák, szükség esetén megháromszorozzák az alapot, amelyből - a garancián kívül - a kkv-k hiteleinek kamatterheit is fedezik.



A bukaresti kormány az áfa-visszaigénylések gyors kifizetésével további 9 milliárd lejt akar visszaforgatni a reálgazdaságba. Intézkedtek arról is, hogy az állam késedelem nélkül megtérítse a betegszabadságon lévőknek járó juttatást a munkáltatóknak, aminél eddig egyéves késések is voltak - sorolta a román miniszterelnök.



Florin Citu pénzügyminiszter korábban közölte: az adóhatóság felfüggeszti az ellenőrzéseket, az adóhátralékot felhalmozott cégek kényszervégrehajtását, az arra jogosult gazdasági szereplőknek pedig előzetes ellenőrzés nélkül utalják át a visszaigényelt áfát. A tárcavezető szerint 2008-ban bebizonyosodott: létfontosságú, hogy válság idején minél több pénzt pumpáljanak a gazdaságba.



A román kormány szerdán elfogadott gazdasági, munkahelyvédelmi csomagjának értéke a szaksajtó becslése szerint a GDP 2 százalékára - mintegy 5 milliárd euróra - tehető.