Koronavírus - Kijev: Magyarország átengedi a Horvátországban és Ausztriában rekedt ukránokat

Ukrajna megállapodott Magyarországgal, hogy utóbbi átengedi területén a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében lezárt határok miatt Horvátországban és Ausztriában rekedt ukránokat - közölte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerdán a Twitteren.



Kuleba azt írta, hogy erről telefonon állapodott meg magyar kollégájával, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. "Megállapodtunk, hogy Magyarország biztosítja az átutazást azoknak az ukrán állampolgároknak, akik autóbuszokkal és autókkal az osztrák és a horvát határoknál rekedtek. A jelenlegi állás szerint 310-en vannak. Várjuk őket haza" - írta az ukrán külügyminiszter.



Az UNIAN ukrán hírügynökség szerint Kuleba szerdán közölte: a jelenlegi állás szerint mintegy 38 ezer ukrán tervezi, hogy visszatér külföldről Ukrajnába. A miniszter megjegyezte, hogy ez a szám folyamatosan változik, mert van, aki már hazaért, illetve folyamatosan jelentkeznek újabb hazatérni szándékozók.



Közben az ukrán parlament több tagjánál és a házelnöknél is koronavírustesztet végeznek, miután kiderült, hogy egy képviselő is a fertőzöttek között van. A kelet-európai országban eddig 14-en fertőződtek meg, és ketten haltak bele a betegségbe.



Denisz Smihal miniszterelnök a szerdai kormányülésen közölte, hogy a lakosság részére az államnak vissza kell térítenie a közüzemi díjak egy részét. Az embereknek ugyanis nagyobb rezsiköltségük lesz, mert a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekben bevezetett korlátozó intézkedések miatt otthonmaradásra kényszerülnek.



A kormányfő három napot adott a szociális és a gazdasági minisztériumnak, hogy dolgozzanak ki javaslatokat, mely csoportok számára - esetleg kivétel nélkül mindenkinek -, milyen forrásból és mekkora százalékban téríti meg az állam ezeket a költségeket.



Illja Jemec egészségügy-miniszter a tárca honlapján nyilvánosságra hozott közleményében arra panaszkodott, hogy sok ukrán könnyelműen viszonyul a karanténintézkedésekhez. Figyelmeztetett, hogy a kormány még szigorúbb korlátozásokat vezethet be. "A karantén nem szabadság és nem szünidő. Azoknak, akik nem mentek dolgozni, nem kellene vendégségbe menni a barátaikhoz. Határozottan kérjük, hogy mindenki maradjon otthon. Az önelszigetelés az új életfilóziája a tudatos embereknek az egész világon" - írta a miniszter.