Járvány

Tom Hanks és felesége elhagyhatta a kórházat, ahol koronavírus-fertőzéssel kezelték őket

Tom Hanks és Rita Wilson amerikai színészházaspár elhagyhatta az ausztrál kórházat, ahol koronavírus-fertőzéssel kezelték őket - írta a BBC hírportálja kedden.



A pár jelenleg queenslandi bérelt lakásában tölti önkéntes karanténját.



A 63 éves Oscar-díjas színész múlt csütörtökön az Instagramon jelentette be, hogy megfertőzte az új koronavírus. Felesége is beteg lett.



Azért voltak Gold Coast városban, mert Hanks Elvis Presley-ről forgatott filmet. A munka azóta szünetel.



"Kicsit fáradtak, náthásak voltunk és fájtak a végtagjaink. Ritát néha rázta a hideg, enyhe láza is volt" - írta egyik bejegyzésében.



Nem Hanks és felesége az egyedüli hírességek, akik megfertőződtek. Hétfőn Idris Elba brit színész jelentette be, hogy pozitív lett a tesztje.



Az ausztrál egészségügyi minisztérium szerint jelenleg 68 igazolt Covid-19-eset van Queenslandben.