Koronavírus - Már több mint kétezer halálos áldozat Olaszországban

Hétfőn újabb 349 fertőzött hunyt el, ezzel immár 2000 fölé emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma Olaszországban. Olaszországot múlt hétfőn teljes karanténba zárták. Az elmúlt héten nem sikerült megfékezni a vírust, a miniszterelnök szerint még csak most jön a neheze. A járvány terjedése ugyanakkor minimálisan lassulni látszik.



Hétfőn 2470 új fertőzöttet regisztráltak, amivel 27980-ra nőtt a koronavírus-betegek száma.



Az olasz egészségügyi rendszer már így is rettenetesen túl van terhelve, több kórházban csak a folyosón tudják kezelni a betegeket.

Italy's Daily Numbers: +2470 infected to 23073 infected, +414 recovered to a total of 2749 recovered, +349 deaths for a total of 2158 deaths. +3233 cases overall to a TOTAL IN ITALY OF 27980 cases of Coronavirus. #italycoronavirus #iorestocasa #tuttoandrabene pic.twitter.com/2hRrLQrhip