Járvány

Koronavírus - Tizennégyen haltak meg Nagy-Britanniában egy nap alatt

Egy nap alatt tizennégyen haltak meg az új típusú koronavírus okozta fertőzésben Nagy-Britanniában - közölte vasárnap délután a brit egészségügyi minisztérium.



A tájékoztatás szerint a rendszeres napi kimutatások kezdete óta eddig 35 halottja van a járványnak.



A minisztérium adatai alapján Nagy-Britanniában vasárnapig 40 279 szűrést végeztek, és ezek eredményei között 1372 pozitív leletet azonosítottak, vagyis ennyi páciens szervezetében mutatták ki a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírust.



A fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában 223-mal emelkedett.



Nagy-Britanniában eddig nem rendeltek el olyan drákói korlátozó intézkedéseket, mint számos más európai országban, az iskolákat sem zárták be és sem az országon belüli, sem a külföldi utazásokat nem korlátozták.



A londoni külügyminisztérium utazási útmutatója mindazonáltal felhívja a brit állampolgárokat, hogy ne utazzanak fertőzött területekre, vasárnaptól pedig szerepel benne az is, hogy ha nem feltétlenül szükséges, az Egyesült Államokat se keressék fel.



Ennek előzményeként Donald Trump amerikai elnök a jövő hét elejétől Nagy-Britanniára és Írországra is kiterjesztette a beutazási tilalmat, amelyet eredetileg az Európai Unió schengeni övezetének országaira rendelt el a járvány európai terjedésére hivatkozva.