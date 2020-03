Járvány

Koronavírus - Negatív lett Donald Trump vírustesztje

Donald Trump amerikai elnök koronavírus-tesztje negatív lett - jelentette be a Fehér Ház szombaton este.



A Stephanie Grisham szóvivő által kiadott közlemény leszögezte: "egy héttel azt követően, hogy a brazil küldöttséggel találkozott Mar-a-Lagóban, az elnök változatlanul tünetmentes. Napi kapcsolatban vagyok a CDC-vel (Országos Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ), és a Fehér Ház koronavírus-munkacsoportjával" - írta.



Trump a múlt hétvégén vendégül látta mar-a-lagói klubjában Jair Bolsonaro brazil elnököt.



Donald Trump szombat délelőtti sajtókonferenciáján már bejelentette, hogy szombatra virradóan elvégezték rajta a vírustesztet, és hogy testhőmérséklete "teljesen normális".



Az elnök korábban többször is elmondta, hogy nem aggódik az esetleges fertőzés miatt, noha Bolsonaro kommunikációs igazgatójánál, Fabio Wajngartennél diagnosztizálták a betegséget, a brazil nagykövetnél pedig péntek este állapították meg a fertőzöttséget. Nestor Forster nagykövet Wajngarten fertőzöttségének diagnosztizálása után azonnal önkéntes karanténba vonult. Bolsonaro elnököt nem találták fertőzöttnek.



Önkéntes karanténba vonult az a két amerikai politikus is - Lindsey Graham dél-karolinai és Rick Scott floridai szenátor - aki részt vett a brazilokkal tartott találkozón. Donald Trump nem követte a példájukat, sőt, csütörtökön még megbeszélést folytatott Leo Varadkar ír kormányfővel a Fehér Házban.



A Fehér Ház orvosa ezek után pénteken éjjel feljegyzésben közölte, hogy az elnök tünetmentes, és nincs szükség karanténba helyezésére.